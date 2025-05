Barcelona renova com Raphinha até 2028

O Barcelona anunciou oficialmente, nesta quinta-feira (22), a renovação do contrato do atacante Raphinha até 30 de junho de 2028. O brasileiro, destaque do time na temporada, marcou 34 gols e deu 23 assistências, consolidando-se como peça-chave na campanha vitoriosa do clube.

A decisão vem poucas horas após a renovação do técnico Hansi Flick, que ampliou seu vínculo até 2027. O treinador alemão valorizou o desempenho de Raphinha e outros jovens como Lamine Yamal e Pau Cubarsí, após conquistar a tríplice coroa nacional: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha.

Raphinha, que chegou a ser cogitado para negociação, deu a volta por cima e se firmou como artilheiro da Liga dos Campeões ao lado de Serhou Guirassy. Seu gol decisivo contra a Inter de Milão, nas semifinais da Champions, quase garantiu o Barça na final.

A renovação reforça a aposta do clube em manter sua espinha dorsal e premiar o desempenho individual do brasileiro, também figura frequente na Seleção. O atacante agora terá mais três temporadas para seguir construindo sua história no Camp Nou.