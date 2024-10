Barcelona contrata Wojciech Szczesny, ex-Juventus

O Barcelona anunciou a contratação de Wojciech Szczesny, ex-goleiro da Juventus, para substituir o lesionado Ter Stegen. Szczesny, que havia se aposentado recentemente, assinou um contrato de uma temporada. Ele destacou seu orgulho em fazer parte do clube e foi influenciado por Robert Lewandowski nas negociações. Ter Stegen ficará fora por pelo menos oito meses após uma lesão no joelho. O Barcelona, líder da La Liga, enfrenta o Alavés no domingo.