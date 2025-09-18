Bandidos invadem hospital no Rio para executar paciente

Um grupo de criminosos armados invadiu o Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (17), com o objetivo de assassinar Lucas Fernandes de Souza, ferido em uma emboscada dias antes.

Encapuzados e usando coletes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), os homens se passaram por policiais civis. Eles procuraram Lucas no centro cirúrgico, mas não o encontraram, já que o paciente havia sido transferido para outra ala do hospital por questões de segurança.

Lucas foi atingido por nove tiros e é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região. A tentativa de execução seria uma retaliação de milicianos em meio à disputa territorial.

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que a transferência seguiu protocolos de segurança. A Polícia Civil investiga o caso para identificar e prender os responsáveis.