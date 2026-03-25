Baile do Fazendeiro retorna e revive tradição na Expogrande 2026

Celebração reúne tradição, cultura e elite da pecuária sul-mato-grossense

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ingressos já estão à venda com opções variadas e desconto para associados

O tradicional Baile do Fazendeiro, também conhecido como Baile do Grito, retorna à programação da Expogrande 2026 e será realizado no dia 11 de abril, a partir das 22 horas, no tatersal 2 da Acrissul, em Campo Grande. O evento contará com apresentações dos grupos Canto da Terra e Trem Pantaneiro, que levam ao público ritmos como polca, chamamé, xote e vanerão, além do encerramento com a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio, trazendo o romantismo da música sertaneja.

Considerado um dos mais importantes encontros sociais da pecuária sul-mato-grossense, o baile tem origem em eventos realizados desde a década de 1940 e se consolidou como parte oficial da feira nas décadas seguintes. Após mais de 20 anos sem realização, o evento foi retomado em 2016 e agora volta em seu formato tradicional, reunindo famílias, produtores e autoridades.

Os ingressos já estão disponíveis, com opções entre mesas, bangalôs, bistrôs e convites individuais, com vendas online e desconto de 40% para associados da Acrissul. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (67) 9972-2962.

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