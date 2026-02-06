Bahia anuncia retorno de Everaldo

Negociação foi definida nesta sexta-feira

O Fluminense confirmou nesta sexta-feira o empréstimo do atacante Everaldo ao Bahia, válido até o término do contrato com os cariocas, no fim de 2026. O jogador não atuou no confronto contra o Bahia na última quinta-feira devido às tratativas da negociação, que também despertaram interesse de Athletico-PR e Coritiba, mas foram acertadas em consenso com o atleta. Everaldo, que enfrentou críticas da torcida tricolor pelos poucos gols marcados, entrou em campo quatro vezes em 2026 e marcou um gol. Desde que chegou ao Fluminense em fevereiro de 2025, o atacante disputou 62 partidas, com nove gols e três assistências.

Ele retorna ao Bahia após passagem de destaque entre 2023 e 2025, período em que marcou 34 gols em 124 jogos e se tornou o quinto maior artilheiro da Arena Fonte Nova, com 17 tentos. O empréstimo é visto como oportunidade de recuperação de rendimento e reforço imediato para o ataque baiano. A diretoria do Bahia espera que o retorno do jogador aumente o desempenho ofensivo do time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Nordeste, competições nas quais o clube busca maior regularidade. Everaldo também se mostra motivado para reencontrar a torcida e reconquistar confiança após temporada instável no Fluminense.

Com a confirmação da transferência, o Bahia ganha um atleta experiente e com histórico de gols em Salvador, enquanto o Fluminense libera espaço para novas contratações e ajustes na equipe principal. A expectativa é que o atacante seja apresentado oficialmente ainda nesta semana e possa estrear nas próximas rodadas.