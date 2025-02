Avião da Bering Air desaparece no Alasca com 10 a bordo

Autoridades do Alasca estão em busca desde quinta-feira (6) de um avião da Bering Air, dado como desaparecido enquanto voava de Unalakleet para Nome. O Cessna Caravan, com nove passageiros e um piloto, perdeu contato 38 minutos após a decolagem. A região, conhecida por seu terreno montanhoso e clima severo, registra uma taxa de acidentes aéreos desproporcional em comparação com outros estados dos EUA. Pequenos aviões são essenciais para o transporte local, já que muitas vilas não são acessíveis por estradas. As equipes estão trabalhando para localizar as últimas coordenadas do voo.