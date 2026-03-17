Ave a 320 km/h e muito mais: o que Campo Grande tem a ver com a COP15?

A Prefeitura de Campo Grande está empenhando esforços de vários órgãos municipais para a COP15, evento técnico internacional que reunirá representantes de pelo menos 130 países nos próximos dias na cidade. A capital é anfitriã e será o centro das discussões mundiais sobre os acordos internacionais sobre aves migratórias, que ocorrerão entre os dias 23 e 29 de março.

O evento é organizado pela Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (CMS, em inglês), colegiado técnico ligado à ONU (Organização das Nações Unidas) que trata do tema ao nível global, e pelo Ministério do Meio Ambiente. A expectativa é receber cerca de três mil participantes, entre pesquisadores, cientistas, representantes governamentais e membros da sociedade civil.

A prefeita Adriane Lopes determinou que a PrefCG preste apoio técnico, operacional e institucional à COP15, que já movimenta a economia local e insere Campo Grande na agenda global de temas ambientais, elevando o patamar de um protagonismo vocacional histórico na cidade.

“Entendemos a dimensão e a importância da COP15 e das discussões globais que ela promove. É com muita satisfação que acolhemos todos os participantes em Campo Grande, reforçando o protagonismo da nossa cidade na sustentabilidade e na preservação ambiental. Por isso, reforçamos que nossas secretarias estejam a postos para atender a todas as necessidades durante o evento”, detalha a prefeita Adriane Lopes.

Segurança reforçada e placas bilíngue

Uma das ações que envolvem a Prefeitura é o esquema de segurança. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) atuará integradamente com outros órgãos de segurança, tanto em ações táticas nas rotas das delegações quanto em apoios operacionais específicos, que por motivos óbvios são mantidos em sigilo.

A operação inclui também reforço no entorno da chamada “Blue Zone”, que é uma área delimitada do evento que se torna território internacional durante sua realização, com base móvel para monitoramento contínuo e dez motocicletas para apoio ao trânsito e escoltas.

Já a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) também tem papel fundamental na organização da mobilidade urbana. Houve a instalação de sinalização bilíngue em pontos estratégicos da cidade e planejamento logístico do tráfego para facilitar o deslocamento das delegações.

“A presença da Guarda Civil Metropolitana em um evento desse porte é fundamental. A atuação integrada com as demais forças de segurança reforça a importância desse trabalho conjunto, garantindo mais tranquilidade, organização e proteção tanto para a população quanto para as autoridades e delegações presentes”, destaca o secretário municipal de Segurança e Defesa Social, Anderson Gonzaga.

Equipes de motociclista da GCM em posicionamento tático (Divulgação PMCG)

Turismo e receptividade

A Prefeitura também preparou uma série de iniciativas para qualificar a recepção dos participantes da COP15 e valorizar o potencial de atrativos da cidade. Uma das ações é o lançamento do novo portal Visit Campo Grande, que passa por ajustes finais e estará operacional em plenitude nos próximos dias.

Nele, é possível acessar várias informações sobre Campo Grande, incluindo os roteiros turísticos divididos por áreas temáticas, como gastronomia e observação de aves. Mapas ilustrativos atualizados com foco em atividades de turismo local também foram impressos em versões em português, inglês e espanhol, e serão disponibilizados a participantes do evento pela Semades (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável).

A pasta também está conversando com representantes de atividades econômicas do setor, como representantes da rede hoteleira, bares e restaurantes, com o objetivo de alinhar o atendimento e garantir qualidade na recepção dos visitantes. “Campo Grande vai oferecer uma ótima experiência a quem vier para a COP15, com organização, hospitalidade e valorização do nosso potencial turístico. Estamos planejando tudo para garantir um atendimento de qualidade”, pontua Ademar Silva, chefe da Semades.

Saúde Pública

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) também estará presente na estrutura do evento. Será instalado um ponto de atendimento no Shopping Bosque dos Ipês, garantindo assistência direta aos participantes. O espaço contará com equipe multiprofissional de médicos e enfermeiros preparada para atendimentos de urgência e apoio à rede integrada de saúde durante a realização da COP 15.

Educação e conscientização

Os temas relacionados à COP15 também foram para as salas de aula da Rede Municipal de Ensino, por meio de ação encabeçada pela Secretaria Municipal de Educação. Os professores estão abordando junto aos alunos a importância da conferência e os motivos que colocam Campo Grande no debate. A ação fortalece a conscientização ambiental desde a base educacional.

“Levar esse tema para o interior das escolas é fundamental para formar cidadãos mais conscientes e conectados com as questões ambientais. A COP15 é uma oportunidade de aprendizado que ultrapassa o evento e deixa um legado para nossos estudantes”, destaca o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt.

Secretaria Especial da Casa Civil

A Secretaria Especial da Casa Civil também presta suporte estratégico ao evento, especialmente quanto à sua promoção institucional. A atuação envolve produzir conteúdos e o apoio nas frentes de mídia e imprensa, contribuindo para ampliar a visibilidade, o alcance e o entendimento do público sobre a importância de um evento desta magnitude na cidade, bem como seus impactos sobre todo o planeta.

Campo Grande na rota do Peregrino.

A escolha de Campo Grande como cidade anfitriã está diretamente relacionada à sua relevância ambiental. Desde abril de 2023, o município é reconhecido como a Capital do Birdwatching, turismo de observação de aves, além de estar estrategicamente localizado próximo ao Pantanal e inserido em importantes rotas migratórias, reforçando seu papel na conservação e observação de aves.

Campo Grande abriga cerca de 400 espécies de aves, sendo aproximadamente 80 migratórias. Entre elas, destacam-se a tesourinha, facilmente observada na área urbana, e o falcão-peregrino, a ave mais rápida do mundo, que em mergulho passa fácil dos 320 km/h.

O voo do falcão peregrino pode atingir mais de 300 km/h (Imagem: Shutterstock)

Além disso, a Lagoa Itatiaia, por exemplo, é um dos biomas urbanos que figura como ponto de observação da cidade, reunindo dezenas de espécies e evidenciando a importância do município para a preservação da biodiversidade.

Bosque da COP15

Um dos principais legados da COP15 será literalmente plantado em Campo Grande. Com apoio da Semades, será criado o que vem sendo chamado de “Bosque da COP15”, em uma área verde localizada no bairro Carandá Bosque.

O espaço receberá cerca de 200 árvores nativas do cerrado e frutíferas, disponibilizadas pelo Viveiro Municipal Flora do Cerrado e via compensações ambientais, contribuindo diretamente para a ampliação da cobertura vegetal urbana e para a promoção da qualidade de vida da população. Mais do que isso, reforça a vocação ambiental de Campo Grande, a capital mais arborizada do Brasil, certificada pela sétima vez consecutiva entre as “Cidades Árvores do Mundo” (Tree Cities of the World).