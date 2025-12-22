segunda-feira, 22/12/2025

Autor desrespeita a Justiça e é detido em Bataguassu

Descumprimento de medidas protetivas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, prendeu um jovem de 28 anos por ameaçar sua ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência. Mesmo ciente das determinações judiciais, ele se aproximava da residência da vítima e proferia ameaças, desrespeitando a Justiça.

O autor chegou a debochar da polícia, afirmando que “nunca seria preso”. Diante da reiteração dos atos ilícitos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Após a captura, ele foi conduzido à delegacia e será encaminhado ao sistema prisional.

As autoridades reforçam a importância de respeitar as medidas protetivas e denunciar qualquer violação. O caso evidencia a necessidade de atuação firme contra a violência doméstica.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Funcionários da Petrobrás cruzam os braços

Milton - 0
Trabalhadores da Petrobras iniciaram greve nacional hoje (15), sem previsão de término. O movimento atinge plataformas no Espírito Santo e no Norte Fluminense, além...
Leia mais

Sefaz explica: inflação e outros fatores refletem no seu IPTU

ANELISE PEREIRA - 0
O vencimento do IPTU 2026 está chegando: o prazo para pagamento, seja à vista ou da primeira parcela, é 12 de janeiro de 2026....
Leia mais

Caravana da Coca-Cola chega nesta noite à Capital e leva espírito natalino às ruas

ANELISE PEREIRA - 0
A magia do Natal toma conta de Campo Grande nesta noite com a chegada da tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola. A partir das...
Leia mais

Greve dos ônibus chega ao 4º dia e paralisa Campo Grande

Milton - 0
A greve dos ônibus em Campo Grande chegou ao quarto dia nesta quinta-feira (18) e segue sem previsão de término, afetando diretamente mais de...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia