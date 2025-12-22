Autor desrespeita a Justiça e é detido em Bataguassu

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu, prendeu um jovem de 28 anos por ameaçar sua ex-companheira e descumprir medidas protetivas de urgência. Mesmo ciente das determinações judiciais, ele se aproximava da residência da vítima e proferia ameaças, desrespeitando a Justiça.

O autor chegou a debochar da polícia, afirmando que “nunca seria preso”. Diante da reiteração dos atos ilícitos, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva para garantir a ordem pública e a segurança da vítima. Após a captura, ele foi conduzido à delegacia e será encaminhado ao sistema prisional.

As autoridades reforçam a importância de respeitar as medidas protetivas e denunciar qualquer violação. O caso evidencia a necessidade de atuação firme contra a violência doméstica.