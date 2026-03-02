Atletas de MS vão ao Sul-Americano Sub-18

Quatro jovens representarão o Brasil na Cidade do Panamá

Quatro atletas de Mato Grosso do Sul foram convocados para defender a seleção brasileira nos Jogos da Juventude Sul-Americano Sub-18, entre 22 e 25 de abril, na Cidade do Panamá. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) divulgou a lista oficial na última sexta-feira, com representantes de clubes diferentes do Estado. Kevin Tobias Aguero, da Associação Ponta Poranense Esporte É Vida (APEV), competirá nos 400 metros, e Max Alves da Silva, da Associação Desportiva Atletas de Cristo (ADAC), disputará os 800 metros.

José Antônio Escobar de Almeida, também da APEV, participará do lançamento do martelo, enquanto Maria Eduarda da Silva Santos, da Associação Três-lagoense de Atletismo (ATA), competirá no salto em distância e no salto triplo. O presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul, Ageu de Oliveira, ressaltou a importância do reconhecimento e destacou que as convocações refletem o trabalho dos clubes e treinadores estaduais.

Os atletas se preparam para competir contra jovens talentos de toda a América do Sul, buscando resultados expressivos para o Brasil.