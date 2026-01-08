Atleta de Três Lagoas é convocada para treinamento da CBV

A jovem atleta Lara Ventania, natural de Três Lagoas, foi convocada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) para um período de desenvolvimento em Saquarema, no Rio de Janeiro. Durante a estadia, ela treinará no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, ao lado de seleções de base e principal, aprimorando técnicas e vivenciando alto rendimento. A convocação marca um importante passo na carreira da jogadora, que já mostra potencial para futuras competições nacionais e internacionais. Para Mato Grosso do Sul, a presença de Lara reforça a tradição do estado como celeiro de talentos no vôlei de praia.

Atletas como Benjamin Insfran e Tatila Andrade também iniciaram suas trajetórias na região. O período em Saquarema permitirá contato com metodologia de ponta e acompanhamento multidisciplinar. Além do aspecto técnico, Lara terá vivência em ambiente competitivo de excelência. A convocação reforça o bom momento do esporte local e as perspectivas de crescimento da modalidade. O apoio de clubes e treinadores sul-mato-grossenses foi fundamental para essa conquista.