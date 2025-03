Assalto a mão armada em loja de crédito de Pedro Juan Caballero

Dois criminosos armados assaltaram ontem (11) uma loja de empréstimos, Credi Ágil, no centro de Pedro Juan Caballero, região fronteiriça com o Brasil. Os assaltantes chegaram em uma moto e, após entrarem em momentos distintos, renderam os funcionários e roubaram entre 25 e 30 milhões de guaranis. O crime ocorreu na esquina da Avenida Teniente Herrero com a Avenida Curupayty.

A polícia local foi acionada imediatamente após o incidente, com a presença de agentes da Primeira Delegacia, Departamentos de Criminalística e Investigações. A loja, que não possui vigilância armada, conta apenas com uma fechadura elétrica desativada durante o atendimento aos clientes.

Os criminosos usaram quepes e máscaras para dificultar a identificação. O gerente da loja relatou que o sistema de segurança não estava em funcionamento no momento do assalto, o que facilitou a ação. Até o momento, ninguém foi preso.