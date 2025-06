“As Igual”: Abraçadas por MS, dupla sertaneja arrasta multidões e conquista corações

O estado de Mato Grosso do Sul abriu os braços e o coração para a dupla sertaneja Júlia e Rafaela, conhecidas como “As Igual”. Com apenas 23 anos, o fenômeno que vem arrastando multidões em pouco tempo já conquistou seu lugar especial na cena musical sul-mato-grossense. Mais do que artistas de passagem, elas encontraram no estado uma nova família, destacando o carinho único recebido.

“O calor do povo daqui não tem em nenhum outro lugar”, afirmam as cantoras, que levam sua energia sem preguiça para as ruas e o meio do povo, como comprovam os recentes shows em Ribas do Rio Pardo, Maracaju e Dourados.

