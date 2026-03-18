As Dez Mais

Quarta, 18 de março de 2026

Hoje é dia do Mecânico.

Manchetes do ‘Correio do Estado”:

-Agência interdita e autua postos em Campo Grande e região…

-Governo espera retomar licitação da Lotesul neste mês…

-Justiça aumenta penas de padrasto e mãe de Sophia para 66 anos…

Filosofia do ex-senador Delcídio:

“Falar com todos, andar com poucos e confiar só em Deus”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Quando digo que o Brasil não é para amador, não estou brincando. Em Terenos um posto de gasolina vendendo diesel a R$ 9,99 o litro. Caiu na malha fina da fiscalização…

2ª)

Levando-se em conta que a lei de licitações é burocrática, exigente e demorada, tudo o que for licitado a partir de agora – na prefeitura de Campo Grande ou no estado- não vai sair em menos de 6 meses…

3ª)

Aquela do Flávio Bolsonaro que vai fazer campanha só nas redes sociais literalmente ‘broxou’ o Brasil…

4ª)

A Lotesul continua encantada. Parece que a licitação cruzou com ‘gato preto’ ou passou debaixo da escada. Vão tentar a licitação novamente neste mês…

5ª)

Presidiário mau-aluno reprovado no EJA, mas que por estudar teve a pena reduzida, acabou tirando notas baixas e perdendo o benefício da redução de pena…

6ª)

Em Dourados a Chikungunya está ‘comendo o povo por uma perna’ nas aldeias Jaguapirú e Boróro. Quatro mortes registradas num intervalo de 20 dias uma da outra…

7ª)

Em Coxim bandidos faccionados tentaram ‘trocar’ tiros com PMs e acabaram mortos. Esse tipo de tentativa mostra: ignorância dos bandidos e vontade de se suicidar…

8ª)

Estados não vão ‘abrir mão’ da isenção de ICMS sobre o diesel e fazem muito bem. Os descontos nunca chegam aos consumidores e acabam embolsados por distribuidoras e donos de postos…

9ª)

O PSDB de MS deu uma encolhida legal. Restaram poucos. Chegou ao ponto do famoso “Quem sair por último apague aluz”. Muitos dizem ser o ‘crepúsculo da tucanagem’.

10ª)

Investigador que estuprou presa em Aquidauana vai pagar caro a ignorância de não saber ser servidor público, ignorar ética e bons costumes. Tomou 12 anos de cadeia, vai pagar multa e de mocinho virou bandido.

Chicotadas do dia!

PF e a Receita Federal amanheceram o dia ‘sitiando’ o Camelódromo de Campo Grande. A ‘Operação Iscariotes’ prendeu dois policiais civis: Célio Rodrigues Monteiro vulgo “Manga Rosa” e Edivaldo Quevedo da Fonseca, de Sidrolândia. Eles recrutavam policiais civis, militares e bombeiros para o crime. Tinham uma vida incompatível com suas profissões. O “Manga” morava num condomínio de luxo próximo ao Shopping. O outro tinha 4 lojas no Camelódromo que foram lacradas. Esses ‘espertinhos’ acham que só eles são espertos, mas é bíblico: os espertos acabam pegos nas suas próprias espertezas. Merecem nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Des. Marcos André Hanson, do TJMS; Cuca Ferreira: assessor de imprensa da P.M. de Corguinho; Paulo Góes: da GP Pt Shop; Maristela Muniz; Luiz Pedro Scalise; Rubênio Marcelo; Eliane Richter; José Luiz Schiavenatto; Nery Temístocles; Dr. Norival Vitório Valente e Dra. Eliana Patrícia Maldonado Pires.

Nossos bons e queridos amigos:

Desembargador Dr. Alexandre Rasslan: vice-diretor da EJUD; Dra. Maria Isabel Saldanha: advogada Criminalista; Aline Van Onselen: 3ª Sgtº PM e Gisele Guedes Viana: 1ª Sgtº da PM; Vereadoras: Rose Boscarioli e Miriam Kremczymski (Krenzinski): de Iguatemi; Juliana Monteiro: cantora sertaneja e prefeito Marcelo Pé, de Antônio João, cidade que comemora hoje 62 anos.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.