As Dez Mais

Segunda, 9 de fevereiro de 2026.

Hoje é dia do Frevo!

Faltam 8 dias para o Carnaval.

MANCHETES DO ‘CORREIO DO ESTADO”:

-PRF já barrou R$ 6 milhões em canetas emagrecedoras em MS…

– Simone Tebet pertinho do PSB e candidata em São Paulo…

-Milho safrinha vai ter queda de 21%…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Quando uma porta se fecha é porque tinha veneno no outro lado. Não fique triste porque não deu certo. Deus está aliviado por ter te protegido. Você não viu o que Deus viu. Você não sabe o que Ele sabe. Então confie. Quando Ele fecha uma porta é porque já abriu uma janela maior, melhor, mais segura. Você ainda não viu, mas vai ver e agradecer”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Faleceu sábado nosso querido Dr. Paulo Saldanha (84). Deputado estadual Constituinte, ex-presidente da ALEMS, ex-presidente do TCE-MS, tido nos meios políticos como “encantador de serpentes” pois conseguia evitar embates entre adversários, indicando-lhes saídas para as crises políticas.

2ª)

Paulo Saldanha foi um dos mais melhores crias políticas do saudoso senador Rachid Derzi. Sabia aplicar as lições recebidas. Deixou mais que amigos: fez seguidores no seu modelo de politicar. Aos amigos e familiares as nossas condolências.

3ª)

A tendência de fechamento de supermercados aos domingos tende a expandir por todo o Brasil. Segundo a Federação e o Sindicato dos comerciários, os consumidores comprarão aos sábados e às segundas, sem prejuízo às empresas.

4ª)

Homem de 39 anos, saiu de casa dizendo à esposa que “ia comprar remédios” e foi encontrado morto num quarto de motel no Taveirópolis”. Ele teria recebido a visita de uma mulher misteriosa. A polícia investiga o caso.

5ª)

Passarinho me contou que tem muita coisa vai ferver daqui para o início das eleições. Dizem que “entre elas” prepara-se um levantamento das contas de publicidade da época do ex-prefeito Marquinhos Trad que poderá ser tri-nitro-glicerina pura…

6ª)

Os supermercados do Estado do Espírito Santos vão começar fechar nos domingos a partir de 1º de março. A medida foi estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho em novembro de 2025.

7ª)

Depois de cair quase 200 milhões na arrecadação do IPTU pelo lançamento da famigerada ‘Taxa do Lixo’ e sem o desconto de 20%, a Câmara Municipal poderá jogar a derradeira ‘pá de cal’ no assunto amanhã.

8ª)

Carnaval tende a atrair visitantes de várias partes do país ao MS. Ponta Porã – por exemplo- está com superlotação em seus hotéis. Os preços – seguindo a regra do mercado – também explodiram…

9ª)

Casal morreu em acidente entre um Pálio e uma moto em Aquidauana, nesta madrugada na Rua Antônio Campelo em frente ao Asilo São Francisco. O piloto da moto morreu no local. A mulher, socorrida em estado grave, morreu no hospital.

10ª)

Aulas das escolas municipais e estaduais começaram hoje. Mais de 180 mil estudantes em 352 escolas regressaram para o ano letivo. Pela 1ª vez a Rede Estadual coloca uma escola destinada exclusiva às mulheres com o EJA Mulher.

Chicotadas do dia!

A ‘picaretagem’ das pesquisas de fundo de quintal já está a todo vapor querendo adivinhar quem será ou não eleito neste ano. É – como disse o saudoso Tolentino – “um autêntico ‘cata-cata’ de dinheiro”, aliás ele arrematava com essa: “Dinheiro de trouxa é matula de malandro”. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia:

Vithória Santos, de Aquidauana; Tainara Ramalho; Alexandra Caxias Alegre; Carlos Roberto Gonçalves, o Charles; Cb. PM. Luciano Pereira; Irma Pandolfo; Isabela Assis Trad; Antônia silva Pimentel e Giusepe Favieri.

Nossos bons e queridos amigos:

Gerolina Alves da Silva: prefeita de Água Clara que comemorou ontem 72 anos de emancipação político-administrativa; Juiz Dr. César Souza de Lima: da 5ª Vara Cível de Dourados; Dra. Sandra Artioli: desembargadora do TJMS e Carlos Santos: presidente do Sindicat5o dos Empregados no Comércio de Campo Grande.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.