As Dez Mais

Manchete do Correio do Estado:

“XP lidera consórcio que assume a Rota da Celulose neste mês”.

Este programa será ouvido por gente que sabe de cór e salteado o poema de Manuel de Barros que diz: “Eu não sou solitário. Eu sou povoado de mim mesmo. Tenho meus silêncios, meus, meus guardados, meus ‘eus’ que conversam entre si. A solidão é quando a gente não se suporta. Mas quando a gente se tem, a gente não está sozinho”

AS ‘10’ MAIS!

Prefeita Adriane Lopes foi entrevistada nesta manhã no programa Boca do Povo (FM-101.9) e lançou obras para 40 bairros de Campo Grande a partir de segunda-feira (dia 26). “Vou responder as críticas com trabalho e obras” disse ela na entrevista.

Segunda-feira – dia 25 – volta ao rádio depois de longo e tenebroso inverno, um dos maiores nomes da locução sertaneja do país: Osmar Soares, o popular “Bissurdo”, na FM-101.9 das 4 às 6:30 das manhãs.

Bateram no que viram e acertaram o que não viram. Saiu ontem na capa do “Estadão” a casa do suposto “dono” do Resort Tayayá, no Paraná onde mora a irmã do Ministro Dias Tóffoli e que consta como sede da Maridt, dona do megaempreendimento.

A casa é simples e foi financiada em 25 anos e está em nome de José Eugênio Dias Tóffoli, -irmão do ministro Dias Tóffoli, do STF- e que aparece como diretor-presidente da empresa dona do empreendimento, casado com dona Cássia, em Marília-SP.

Prefeito Paulo Curió, de Turilândia-MA, denunciado pelo MP por liderar uma organização criminosa que ficava com 90% do dinheiro da Saúde. Ele simulava compras, usava notas fiscais falsas e desviou 56 milhões desde 2021.

Quem é o Pastor evangélico de 41 anos, preso na manhã de ontem por estuprar a filha, a enteada e a ex-esposa? Até agora não liberaram o nome do ‘tarado’, mas é quase certo que “quando ele ‘cair no corró’ vai precisar levar vaselina, calcinhas ‘fio dental’ e outros apetrechos…

A família do empresário André Luiz Mitidiero, dono da Luigi Pizzaria e Salgaderia, morto a facadas pelo gerente que também se marou, desmentiu que ele tenha tido qualquer caso com a esposa do seu assassino, e pediu para que respeitem e deixem-no em paz.

A união faz a força: Prefeita Adriane Lopes com o governador Eduardo Riedel vão revolucionar Campo Grande com obras e providências a partir de segunda-feira. A capital vai virar um canteiro de obras além de outras providências.

A China comprou 85% da soja produzida em Mato Grosso do Sul neste ano e nosso estado se posicionou como o 5º maior exportador agrícola no ranking brasileiro do agronegócio em se tratando de soja e milho.

O ex-presidente do Tribunal de Contas e ex-deputado estadual Jerson Domingos está ‘afivelando malas’. Vai sair do MDB para ingressar no União Brasil e será candidato a deputado estadual neste ano, já figurando na lista dos “eleitos”.

Chicotadas do dia!

Deputado estadual tido como ‘persona non grata’ pelos próprios colegas de parlamento resolveu ir na caminhada do Nícolas em Brasília para servir ao seu ‘ídolo’ uma cuiada de tereré. Isso – para ele – é lutar pelo povo. Como dizia o saudoso Aj: “Meu Jesus Cristinho”. Esse merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuui.