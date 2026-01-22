As Dez Mais

Quinta, 22 de janeiro de 2026.

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Terenos está na pauta do dia como epicentro da ação do Gaeco que levou pra cadeia um jornalista espertalhão e sua ‘caterva’ acusados por fraudes na Câmara daquela cidade.

2ª)

O MP promete mergulhar fundo e levantar o quanto o patrimônio do pessoal envolvido evoluiu desde 2021…

3ª)

O que dá de ‘cara’ malaco na política de Terenos – desculpem o trocadilho- está acima da infestação suportável e isso precisa de um ‘breque’ pra acabar com a ladroagem.

4ª)

O PT de MS já definiu a escalação do seu time de pré-candidatos para este ano: Fabinho Trad ao Governo, Vander Loubet para o Senado, Camila Jara à reeleição e seja lá o que Deus quiser.

5ª)

Comenta-se muito a candidatura da ministra Simone Tebet para o Senado ou até mesmo para o governo de São Paulo. Se o Lula mandar, ela irá sem discutir.

6ª)

Homicídio seguido de suicídio enlutou ontem Campo Grande. Ex-marido matou o patrão da ex-mulher a facadas e depois cometeu o suicídio na base do ‘haraquiri’.

7ª)

Polilaminina: a descoberta brasileira capaz de regenerar a coluna cervical será testada em MS num rapaz de 19 anos, vítima de tiro acidental que lhe seccionou a coluna.

8ª)

Passarinho me contou que certo “empresário” ex-político que teria enriquecido fazendo transporte de gente em vãns, anda tão apavorado que nele não passa ‘nem uma agulha’. Detalhe: “de ponta!”.

9ª)

AQ gatunagem voltou infestar a área central de Campo Grande. Isso mostra que a polícia afrouxou as rédeas. Num ano político como este isso é péssimo e reflete negativamente na reeleição do governador por propaganda negativa…

10ª)

Meteorologia alerta risco “pacote completo” com ventos fortes, raios e chuvas iguais ou superiores a 50 milímetros nas seguintes cidades: Alcinópolis, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Pedro Gomes e Sonora.

Chicotadas do dia!

Nem mortos conseguem mais ‘dormir’ o sono eterno. A Sisep está chamando 213 famílias para regularizar jazigos de seus mortos, senão eles serão despejados e os ossos jogados no ossário municipal. Não é uma medida simpática e isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

