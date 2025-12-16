As Dez Mais

Terça, 16 de dezembro de 2025.

“Sem salário, motoristas de ônibus resistem a retornar ao trabalho///////////Queda de marco temporal preocupa produtores de MS/////////////TCE-MS exige e governo volta a suspender licitação da Lotesul”.

A Prefeitura Municipal mandou ontem todos os pagamentos feitos ao Consórcio Guaicurus e a conclusão é de que “alguém” maquinou a grana, desviou o pagamento dos motoristas e demais profissionais e apostou na pelegagem do Sindicato que não aconteceu.

Com o dinheiro que a prefeitura pagou o Consórcio Guaicurus deveriam ter pagado seus motoristas, mas resolveram protelar a conta e privilegiar – certamente- outros pagamentos e deu no que deu.

Hoje é o segundo dia de greve e ‘se brincarem’ vamos ter uma semana perdida mesmo que o TRT considere a greve ilegal. Todos estão decididos que “ou o Consórcio paga os salários ou os coletivos não saem das garagens”.

Como diz\ia a Tia Laura: “O diabo quando não vêm, manda o secretário”. Disseram que a Solurb estava preparando greve na “cara do Natal”, mas a notícia não procede. A Solurb pagou suas dívidas com recolhedores e demais funcionários e a vida segue normalmente.

Carla Zambeli “deu” com os burros n’água. Após o STF determinar sua cassação, ela resolveu renunciar ao cargo na Câmara Federal. A corte resolveu anular a votação que mantinha a deputada no cargo. Zambeli continuará presa na Itália.

Gabigol está comendo o pão que o diabo amassou. Ao errar o pênalti contra o meu Corinthians os ‘cruzeirenses’ passaram a ameaçá-lo até de morte. A pressão para demiti-lo está grande. Ele está mais apertado que charuto em boca de bêbado.

A “coisa” engrossou. O Consórcio Guaicurus foi ao TRT para forçar a volta de 70% da frota em circulação. Mas os motoristas bateram o pé e dizem que ‘só voltam com as contas quitadas’. O Sindicato disse que “Se forem multados em 20 mil reais/dia, pagarão a multa, mas os ônibus somente voltarão rodar se a dívida estiver quitada.

Passarinho me contou que o Consórcio está sem crédito para sacar dinheiro em banco, mas que ‘alguém’ está dando um jeitinho pra levantar dinheiro e pagar a conta para que a greve se acabe.

Em tempo: Dias atrás comentando sobre o Sindicato dos motoristas de ônibus lembrei do Chicão: época de ouro do sindicato onde o respeito e a retidão aos sindicalizados era tudo. Disseram que o Chicão havia falecido. Mentira. O Chicão está vivinho da Silva. Falou comigo hoje.

Minha amiga Luana Ruiz, famosa por suas crônicas diárias no programa ‘Boca do Povo’ na FM-101.9, foi entrevistada na manhã de hoje e deu um show mostrando sua história, sua luta e seus objetivos. Ela é pré-candidata a deputada federal no ano que vem.

Na Alemanha um homem estéril teve uma ideia brilhante: contratou o vizinho para engravidar a sua esposa num prazo de 6 meses com pagamento de 2 mil euros pelo serviço. Passados 8 meses e nada, o homem frustrado pediu que o vizinho fizesse testes de fertilidade que resultou no seguinte: O vizinho também era estéril. Agora o vizinho ‘corno consentido’ quer o dinheiro de volta mais indenização pelo vizinho não ter dado conta do recado. Esses dois ‘senvergonhas’ merecem as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

