As Dez Mais

Segunda, 8 de dezembro de 2025.

Hoje é dia da Imaculada Conceição.

Faltam 17 dias para o Natal.

Manchetes do Correio do Estado:

#Pesquisa aponta vitória de Riedel no 1º turno——- Verba milionária para reformar presídios de MS nunca foi usada———Flávio Bolsonaro diz ter ‘um preço’ para retirar candidatura#

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Quem te trai uma vez, vai te trair mil vezes. Não é preciso beber o mar inteiro para saber que ele é salgado”.

Em nome de BDM: o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

E a novela da falta de pagamento ao Consórcio Guaicurus se repete. Sem recursos para pagar o 13º salário dos funcionários a tendência é de greve iminente.

2ª)

De volta à Casa Civil meu amigo Josimário Derbli, uma das cabeças pensantes da administração pública deste Estado. Parabéns à ministra Simone Tebet pela indicação. Esse merece respeito pela inteligência, eficiência e companheirismo.

3ª)

Na política a novidade é Delcídio do Amaral. Ele não sabe se sairá a governador ou senador, mas sabe que “no chão não existem ninguém melhor que ele”.

4ª)

Pegou mal a fala do senador Flávio Bolsonaro que se diz “candidato à Presidência da República”. Já começou dizendo que poderá retirar sua candidatura se lhe pagarem o preço: a soltura de seu pai”.

5ª)

O Santos fez ontem um dos melhores jogos do Brasileirão. Neymar foi impecável. O “peixe” foi irretocável…

6ª)

Em Anaurilândia um ‘ladrão de varal’ começou a dar trabalho para a polícia até que foi rastreado e localizado. Estava usando uma ‘calcinha’ roubado de uma madame. Foi autuado em flagrante.

7ª)

Nas Moreninhas receberam a prefeita com vaias, uma grosseria imperdoável. Ela foi anunciar obras que beneficiarão a região. Foi um ato politiqueiro, dizem os críticos…

8ª)

Como explicar para o Ministério da Justiça que uma verba de R$ 10 milhões que deveria ser usada para melhorar os presídios do MS, nunca foi usada? Essa eu pago pra ver…

9ª)

Eduardo Riedel está faceiro. Pesquisa IPR mostrou que ele nem precisa fazer campanha pois já está reeleito com47,06% dos votos. Fábio Trad com somente 9,47%.

10ª)

A megasena de sábado não teve acertadores e o prêmio de amanhã será de R$ 20 milhões de reais. Dezenas sorteadas: 6, 24, 37, 52, 53 e 58.

Chicotadas do dia!

Deputada registrou queixa de ameaça de morte pelo celular. Essas artimanhas políticas surgem antes ou durante as campanhas. Já foram usadas para eleger e reeleger. O povo gosta e curte, mas a ameaça dela parece sem sentido. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes do dia!

Andrea Ramalho; Sândalo Silva; Dra. Lara Rubio; Priscila Nemir Neves; Gabrielle Lopes da Costa; Antônio Lidivan Lima (Castelo); Celina Merem; Pedro Chaves dos Santos Filho; Arusa Salgado; Loridani Palhano; Divoncir Maran Junior e Rias Emilio Sadi.

Nossos bons e queridos amigos:

Dr. Mansour Elias Karmouche: conselheiro federal da OAB; Joseliza Alessandra Vanzela Turine: Juíza Auxiliar da Presidência do TJMS; Vereador Ronilço Guerreiro; Pref. Japão de Dois Irmãos do Buriti; Conselheiro Flávio Kayatt: presidente do TCE-MS.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.