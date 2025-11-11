As Dez Mais

Terça, 11 de novembro de 2025.

Hoje é dia do Instrutor de Educação Física

Faltam 44 dias para o Natal.

MANCHETES DO CORREIO DO ESTADO:

– CNJ começa a julgar desembargadores de MS acusados de venda de sentença////Assembleia Legislativa inicia escolha do novo conselheiro do TCE-MS na quinta////Rodolfo Nogueira lidera ranking dos opositores ao governo de Lula.

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Ou você obedece a Deus porque está querendo se dar bem quando morrer, ou você obedece a Deus porque: vai que né?…” O sofrimento sempre é maior que as gotas de felicidades que são poucas, leves, mas alentadoras e preciosas, capaz de fazer você acordar no dia seguinte batendo no peito e indo pra luta. Viva a sua vida e não a dos outros. Isso é o que vale à pena”

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Elon Musk acaba de lançar o ‘Tesla by Phone’: sem chip e hi-fi, se conecta direto ao Starlink, fala de qualquer lugar do mundo. Carga solar integrada sem cabos e baterias Preço US$ 788.

2ª)

A resposta dos chineses ao Tesla by Phone: Celular transparente o “Glass I Phone Plus-50” : leve como uma folha de papel. É possível enxergar através da tela cristalina. Sofisticação e leveza. Futurista.

3ª)

Os japoneses isolaram a proteína USAG-1 e prometem fazer nossos dentes voltarem a crescer. Será a 3ª dentição. O medicamento já foi testado em ratos e agora em humanos. Duas aplicações e pronto: nasce um novo dente no lugar do caiu.

4ª)

O ex-governador Reinaldo Azambuja desmentiu ontem ter prometido qualquer vantagem à senadora Soraya Tronicke para marcharem unidos em 2026. Soraya respondeu que “é maior, vacinada, independente, vai concorrer ao Senado e fim de papo.

5ª)

MS já registrou 36 feminicídios, superando a marca do ano passado. Desta vez o maluco matou a ex-namorada, a ex-sogra e o ex-enteado. O crime aconteceu em Rochedo. O vagabundo está preso.

6ª)

Quinta-feira será “cantada no DIOSUL” a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos, do TCE-MS. A Assembleia será oficialmente comunicada da vacância do cargo e a indicação de Sérgio de Paula para preencher a vaga aberta será o prato do dia.

7ª)

Rodolfo Nogueira vai assumir na Câmara Federal a liderança do PL. O “Gordinho do Presidente” é opositor ferrenho do presidente Lula e junto com o deputado federal paranaense Sargento Fahur prometem seguir em frente contestando o presidente.

8ª)

Confirmando nota dada nesta coluna dias atrás: O governo estadual vai investir pesado em Campo Grande em obras de asfaltamentos que prometem mudar o visual desta Capital. Já a prefeitura se encarregará de continuar tapando buracos.

9ª)

A SAS está recebendo ácidas críticas por alugar o imóvel onde funcionava a antiga Faculdade Estácio de Sá, no TV-Morena, por R$ 250 mil mensais, deixando o local onde está instalada a ‘custo zero’. Vizinhança está torcendo o nariz…

10ª)

A PRF apreendeu na Br-262, famosa como “A rota do minério”, um carregamento de cocaína, pasta-base de cocaína e haxixe. O caminhão escondia a carga de drogas sob a carga de minério de ferro…

Chicotadas do dia!

O governo de Mato Grosso pediu a falência do bilionário do agro José Pupim, que ficou conhecido como o “Rei do Algodão”. Ele já chegou plantar 110 mil hectares. A dívida é superior a 1,3 bilhão. Pupim está com câncer e sua mulher com Parkinson. Os grandes conglomerados nunca pagam impostos, mas sempre se dão bem. Os pequenininhos se lascam pagando em dia e sem qualquer vantagem. A pergunta que não quer calar é: “Onde os grandes caloteiros enfiam o dinheiro sonegado?”. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes:

Rogério Zaneti; Santhiago Filho; Ana Flôres; Renan Reis; Mirian da Rocha Paliarin; Elza Arakaki Rabelo; Maria de Lourdes Dionísio Morishita; Jovina dos Santos; Luiz Henrique Luft; Luiza Oshiro; Elza Nakazato e Kabril Yussef.

Nossos bons e queridos amigos:

Senadora Tereza Cristina: Presidente do PP-MS e Marco Aurélio Santullo: dirigente do partido; Senadora Soraya Tronicke: do PODEMOS; Ver. Papy: presidente da Câmara Municipal de Campo Grande; Vereadores: Robinho e Flávio Brito de Bonito; Aldemir Almeida: do Lava-jato Garage; Alípio Marcos Lacca: da Anucell e Gelásio e Paulinho Lani da Ótica Itamarati e Jesus Rodrigues Teixeira do bairro Novos Estados.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuui.