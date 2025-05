As Dez Mais

Quarta, 28 de maio de 2025,

Hoje é o Dia Mundial do Hambúrguer

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A difamação é assassinato sem faca, julgamento sem tribunal, condenação sem defesa. Quem difama não apunhala pelas costas, mas empurra a vítima ao abismo e ainda finge não ter visto a queda.”

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Onda de frio vai durar até domingo no Centro-Oeste. S. Paulo, Curitiba e Campo Grande na lista do frio abaixo de 10 graus hoje e amanhã. Depois o tempo melhora e tudo volta ao normal.

2ª)

Quem preparou foguetório pra comemorar um improvável afastamento da prefeita Adriane Lopes, na tarde de ontem, teve que ‘enfiar a viola no saco’ e deixar a cantoria para outra ocasião…

3ª)

Radialista Luizinho Costa foi morto a tiros enquanto apresentava programa de rádio em Abaetetuba-PA. Desconhecido invadiu o estúdio matando o apresentador com 3 tiros.

4ª)

Em Bela Vista o povo está comendo ‘o pão que o diabo amassou’ com prefeito Gabriel Boccia. A cidade sem remédios e ele preocupado em gastar R$ 4,6 milhões com tendas, cadeiras e caixas térmicas. Isso é um relaxamento.

5ª)

Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camila Nascimento lançarão hoje no Parque Ayrton Sena a Campanha do Agasalho visando arrecadar blusas, cobertores e produtos para atender pessoas em situação de rua. Elas vão percorrer nossas ruas recolhendo pessoas desabrigadas para locais seguros diante das baixas temperaturas de inverno.

6ª)

MS atravessa o pico da bronqueolite. Para o adulto não passa de resfriado, mas para crianças é um perigo de vida. A doença infecciosa é causada por vírus que pode ser transmitida por beijo, tosse, espirro e mãos sujas. Bronqueolite pode matar crianças entre 0 e 2 anos.

7ª)

A Prevident Assistência Odontológica S/A, tida como a maior ladra de velhinhos aposentados do INSS foi elogiada no plenário da ALMS pelo deputado João Henrique Catan, cuja ‘sambiquira’ está ardendo. O elogio está derretendo o pouco prestígio político do deputado…

8ª)

Anhanduí registra surto de dengue e a Saúde removeu para lá uma equipe que está fazendo falta para os moradores das Chácaras das Mansões…

9ª)

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva saiu da audiência pública do Senado ‘cuspindo marimbondos’. Ela havia sido convidada para debater a criação de Unidades de Conservação na Margem Equatorial…

10ª)

Presidente Lula teve um ‘piripaque’ ontem que o levou ao hospital Sírio-libanês em Brasília. Foi uma crise de labirintite que o deixou em repouso no Palácio do Planalto.

Chicotadas do dia!

Preso o assassino que matou mãe e filha para não pagar pensão alimentícia. Frio e indiferente o psicopata confessou que “dormiu como um anjo e que não se arrende do que fez”. Esse monstro merece câmara de gás ou cadeira elétrica. Mas a sociedade ainda terá que sustenta-lo na cadeia. Esse merece as nossas triplas-tripas chicotadas do dia!

