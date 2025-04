As Dez Mais

Quinta, 10 de abril de 2025.

Hoje é dia da Engenharia

Manchetes dos jornais diários de Campo Grande:

Correio do Estado: “Depois de 27 anos, MS volta a ter obra para nova ferrovia”

O Estado: Arauco dá início à construção de megafábrica de celulose em MS

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Igreja não é cassino onde se entra pobre e se sai rico; Não é hospital da alma onde se entra ferido e sai curado; Não é lugar para se buscar Deus por conta de bens materiais. Deus não é um bilhete premiado e Jesus nunca prometeu um cofre cheio, mas um coração restaurado. O propósito não é multiplicar dinheiro, mas a fé; não é garantir luxo: mas trazer a cura para quem está cansado, sobrecarregado, fatigado ou perdido!”

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Ex-presidente de órgão, afastado por corrupção, foi a show na Expogrande e o artista da dupla anunciou sua presença. O TJMS que estava procurando o ‘moçoilo’ descobriu onde ele se escondia e o sossego do fujão acabou…

2ª)

A prefeita Adriane Lopes anunciou verbas para tapar buracos e voltar a asfaltar a Capital. Foi como tocar na cidade com uma varinha mágica. As críticas cessaram e a administração já está recuperando o elã que havia perdido.

3ª)

Estudantes do ‘Campus 2’ da UFMS, em Aquidauana estão reclamando da baixíssima qualidade da comida no restaurante Universitário, em mãos de uma ‘terceirizada’. Reclamam da: mesmice da comida feijão e carne diluídos em água – pra render mais- e da transformação da comida – outrora deliciosa e de sustância- agora transformada numa autêntica ‘gororoba’. Pedem providências urgentes.

4ª)

Foi sepultado ontem o goleiro Manga (87). Teve uma velhice modesta. Passou pelo Operário de Campo Grande. Era famoso por reptar repórteres que lhe perguntavam sua idade. O botafoguense, foi velado no clube com todas as honras.

5ª)

Quem está em palpos de aranha é o Anacleto Rufino e a empresária Sueli Haut de Oliveira: roubavam merenda de criancinhas em Paranhos entre 2006/2009. Foram condenados a devolver 585 mil e uma multa de 186 mil reais e a perda dos direitos políticos por 6 anos.

6ª)

Num papo rápido de saguão do nosso aeroporto o Conselheiro Jerson Domingos confirmou que será candidato a deputado estadual e que está recebendo apoios de amigos da Capital e Interior.

7ª)

O conselheiro Waldir Neves passou a brincar de ‘esconde-esconde’ com a justiça para não ser notificado por uma ação por ‘danos morais’ que cobra dele uma indenização de “2 milhões de reais…”.

8ª)

Bandidinho de 24 anos que esfaqueou a ex-namorada no domingo foi localizado e preso pelo GARRAS. Estava escondido debaixo da cama da ‘casa de mamãe’, nas Moreninhas e achou “graça” da chegada da polícia, mas ‘baliu’ como uma ovelhinha…

9ª)

Moradores da Ponte do Grego estão super agradecidos com a conclusão do asfalto da estrada que agora está recebendo os retoques finais. Fomos encarregados por eles para agradecer a obra ao governador Eduardo Riedel.

10ª)

A senadora Soraya Tronicke ganhou ontem aplausos e elogios por liberar emenda à Acrissul para a cobertura do Parque do Peão, obra maravilhosa que demonstra o respeito da senadora ao agronegócio de MS. À noite ela recebeu na sua casa o querido Cafú que levantou a taça da Seleção Brasileira e voou de volta a Brasília para fechar a semana.

Chicotadas do dia!

Prefeitura nomeou um servidor – cunhado de importante secretária – num cargo na Semed e agora descobriu que o “moçoilo” é mais enrolado que ‘cobra pra dar o bote’. Já se livrou de ser preso por não pagar pensão alimentícia à filha de 5 anos; está denunciado por ter montado um Instituto profissionalizante “fantasma”; É professor na Semed onde recebe como chefe, sem função; ganha duas dispensas semanais para garantir um contrato de aulas no colégio adventista. Mais sujo que pau de galinheiro, ainda tem tempo de: espionar pessoas, inventar mentiras de servidores e patrocinar até denúncia contra a prefeita fornecendo dados para que seus amigos tentem ‘cassá-la’. Merece nossa dupla/tripla chicotadas e nosso pedido de providências imediatas. Voltaremos.

Aniversariantes do dia!

Dra. Maria de Lourdes Cano: Delegada da Polícia Civil

Nossos bons e queridos amigos:

Prefeito Cido de Anastácio convidando a todos para a Festa da Farinha, dias 2 e 3 de Maio, apresentando: Munhoz & Mariano; Guilherme e Benuto; Tiago e Carvalho e encerrando com o cantor Leonardo.

Amanhã eu volto.

