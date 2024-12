Arrascaeta Reflete sobre sua Evolução no Flamengo: “Não Tinha Essa Força”

Giorgian Arrascaeta, do Flamengo, revelou como superou sua timidez e se tornou líder no clube. Em entrevista, o uruguaio destacou a importância da terapia e do apoio da esposa para se soltar mais com os companheiros. Aos 30 anos, o meia, que já conquistou 13 títulos com o Flamengo, afirmou que se vê aposentando no Rubro-Negro. Ele também comentou sobre sua experiência na seleção uruguaia e o estilo de trabalho de Bielsa: “Não estávamos acostumados com a forma como ele trabalhava”.

Ficha técnica Arracaeta: