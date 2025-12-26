Armas são apreendidas após caso de violência doméstica em Dourados

Uma equipe do 3º BPM apreendeu duas armas de fogo após atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Progresso, em Dourados. O caso foi registrado após acionamento do 190, quando a filha da vítima relatou agressões cometidas pelo padrasto. Segundo o relato, o homem teria apontado uma arma contra a esposa e outros familiares durante a discussão. A vítima conseguiu fugir da residência e procurou ajuda na delegacia da cidade.

No interior da casa, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm e uma carabina calibre .22. As armas foram encaminhadas à Depac para as providências legais cabíveis. O suspeito não apresentou documentação das armas e continua sendo procurado pela polícia.