Armas são apreendidas após caso de violência doméstica em Dourados

Foto: 3BPM

Uma equipe do 3º BPM apreendeu duas armas de fogo após atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Progresso, em Dourados. O caso foi registrado após acionamento do 190, quando a filha da vítima relatou agressões cometidas pelo padrasto. Segundo o relato, o homem teria apontado uma arma contra a esposa e outros familiares durante a discussão. A vítima conseguiu fugir da residência e procurou ajuda na delegacia da cidade.

No interior da casa, a polícia encontrou uma pistola calibre 9mm e uma carabina calibre .22. As armas foram encaminhadas à Depac para as providências legais cabíveis. O suspeito não apresentou documentação das armas e continua sendo procurado pela polícia.

