Apostas para Mega da Virada de 2024 encerram-se nesta terça-feira com prêmio recorde de R$ 600 milhões

As apostas para a 16ª edição da Mega da Virada podem ser feitas até as 18h desta terça-feira (31). O sorteio especial, que ocorre na noite de Ano Novo, oferece um prêmio estimado em R$ 600 milhões, o maior valor da história do concurso.

Onde apostar

Os interessados podem registrar suas apostas nas 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, no aplicativo da Caixa Econômica Federal (para correntistas), no aplicativo Loterias Caixa ou pelo portal oficial das loterias.

Com a grande procura, filas têm se formado tanto em lotéricas quanto online. No portal da Caixa, por exemplo, foi registrada fila virtual de até uma hora na segunda-feira (30).

Como funciona a aposta

A aposta mínima custa R$ 5 e permite a escolha de seis números entre 60 disponíveis. A probabilidade de acertar as seis dezenas nesse caso é de uma em 50.063.860. Jogadores podem escolher até 20 números, aumentando as chances de vitória, mas elevando o custo da aposta para R$ 193,8 mil.

Outra opção é a Surpresinha, em que o sistema escolhe os números aleatoriamente. Para aumentar as chances, é possível participar de bolões, que podem ser feitos tanto presencialmente nas lotéricas quanto online.

Segurança nas apostas

Para evitar problemas, a Caixa orienta que os apostadores identifiquem seus bilhetes no verso com nome completo, CPF e documento de identidade. Em bolões, cada participante deve identificar seu recibo individualmente.

Premiação garantida

Diferentemente de outros concursos, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco números, e assim por diante.

Sorteio ao vivo

O sorteio acontece nesta terça-feira, às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Haverá transmissão ao vivo pelo YouTube e Facebook das Loterias Caixa, além de publicação do resultado no site oficial.

A Mega da Virada é um dos momentos mais esperados do Ano Novo, atraindo milhões de apostadores em busca da tão sonhada fortuna.

*Agência Brasil