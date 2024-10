Apostadores têm até esta quinta para retirar dinheiro em bets ilegais; saiba como resgatar

Apostadores que ainda tem dinheiro em sites de bets irregulares tem até esta quinta-feira (10) para retirar o saldo depositado. Empresas fora da ‘lista positiva’ do Ministério da Fazenda ficam como irregulares no Brasil.

A partir desta sexta-feira (11), a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) começa a retirar do ar as plataformas ilegais. Além disso, as empresas de bets têm o dever de deixar os sites disponíveis para o resgate do dinheiro depositado.

A Secretaria de Prêmios e Apostas atualizou a ‘lista positiva’ na terça-feira (8) com 96 empresas que tem 213 bets. Entretanto, a pasta informou que marcas e domínios poderão explorar o mercado de apostas online até 31 de dezembro deste ano.

Como resgatar o dinheiro de bets irregulares?

Para sacar o dinheiro, o apostador deverá fazer login no aplicativo ou no site da aposta. Nesse caso, deverá clicar na área em que aparece o saldo e clicar na opção de saque. Em seguida, precisa confirmar o valor resgatado – no caso o saldo total – e informar a conta bancária para onde o dinheiro deve ir.

O usuário poderá escolher entre receber o dinheiro via PIX ou por transferência eletrônica disponível. Caso o usuário peça a retirada e não receba o dinheiro, deverá acionar o suporte do aplicativo, antes do banimento definitivo do país. Se o saldo cair, a primeira opção é registrar queixa em um órgão de defesa do consumidor, como o Procon.



