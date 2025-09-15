segunda-feira, 15/09/2025

Após tratamento dermatológico, Bolsonaro retorna à prisão domiciliar

Bolsonaro foi submetido à remoção de oito lesões cutâneas em Brasília e diagnosticado com anemia por deficiência de ferro e infecção pulmonar recente. Ele permanece em prisão domiciliar desde agosto.

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um procedimento para retirada de oito lesões cutâneas localizadas no tronco e no braço direito, realizado na manhã de domingo (14) no Hospital DF Star, em Brasília. O procedimento foi feito sob anestesia local e sedação, sem intercorrências, conforme nota do hospital. Além disso, Bolsonaro realizou exames laboratoriais e de imagem que indicaram anemia por deficiência de ferro, tratada com reposição intravenosa, e uma pneumonia recente causada por broncoaspiração.

Desde 4 de agosto, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no bairro Jardim Botânico, em Brasília, e teve a ida ao hospital autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. Após o procedimento, ele retornou à residência acompanhado do filho Jair Renan Bolsonaro, sob escolta policial.

A equipe médica informou que o ex-presidente continuará o tratamento para hipertensão, refluxo gastroesofágico e prevenção da broncoaspiração. O resultado da biópsia das lesões cutâneas será divulgado em breve para definição do tratamento, se necessário.

