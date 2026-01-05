Após sequestro, Maduro e esposa são levados à Corte em Nova York

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, e sua esposa, Cilia Flores, foram levados ao Tribunal Federal de Nova York na manhã deste domingo (5), após serem sequestrados pelos Estados Unidos no sábado (3). O casal está detido em um presídio federal no Brooklyn e será notificado oficialmente sobre acusações de narco-terrorismo, conspiração, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além deles, o filho de Maduro e outras três pessoas também respondem aos mesmos crimes, embora não tenham sido capturados. O depoimento acontece perante o juiz Alvin K. Hellerstein, no Distrito Sul de Nova York, às 14h, horário de Brasília.

Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, acusou Maduro de chefiar uma organização criminosa narcoterrorista, sem apresentar provas. Os Estados Unidos não reconhecem Maduro como chefe de Estado. O caso reforça a tensão diplomática entre os dois países e coloca a Venezuela sob intenso escrutínio internacional. A comunidade internacional acompanha de perto os desdobramentos da ação militar americana. Autoridades e advogados já se mobilizam para analisar os próximos passos legais do ex-presidente.