Após denúncia do BOCADOPOVONEWS, HB20 furtado na Hiroshima é recuperado em ação rápida da polícia

Na manhã de quarta-feira (11), mais um caso de furto de veículo abalou a cidade de Campo Grande. Um Hyundai HB20 prata, placa GGA-9F63, foi furtado enquanto estava estacionado na Avenida Hiroshima. O proprietário, Maicon, notou o desaparecimento do carro e imediatamente registrou a ocorrência. A surpresa veio quando, no mesmo dia, o Batalhão de Choque conseguiu recuperar o veículo na Favela do Leblon, após uma ação rápida e eficaz.

A investigação policial revelou que o furto foi orquestrado por um funcionário do Lava Jato situado no Carandá Bosque, onde o proprietário havia deixado o carro para uma lavagem. Aproveitando-se da situação, o funcionário fez uma cópia da chave e, com a ajuda de um comparsa, furtou o veículo. O plano dos criminosos era vendê-lo para um desmanche clandestino. O funcionário foi preso em flagrante, e o dono do lava jato também está sendo investigado.

A recuperação do carro e a prisão do responsável pela ação destacam a eficácia da polícia em combater esse tipo de crime. No entanto, o caso levanta uma reflexão sobre a segurança de serviços que deveriam ser confiáveis, como os de lava jatos, que passaram a ser alvo de golpistas. A polícia continua investigando se há outros envolvidos no esquema.