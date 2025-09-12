APARECIDA DO TABOADO: Escola municipal Cel. João Alves Lara é reconhecida com prêmio escola destaque e recebe R$ 80 mil

A qualidade do ensino e o compromisso com a alfabetização renderam à Escola Municipal Cel. João Alves Lara, de Aparecida do Taboado, um importante reconhecimento estadual. A unidade foi uma das 36 escolas públicas premiadas em 2025 com o Prêmio Escola Destaque, iniciativa do Governo de Mato Grosso do Sul que valoriza o desempenho de instituições na alfabetização de estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

A cerimônia de premiação ocorreu na tarde desta quinta-feira (11), às 14h, na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em Campo Grande. O evento reuniu autoridades, gestores, professores, estudantes e representantes da comunidade educacional. Estiveram presentes, entre outros, o Governador Eduardo Riedel, secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, dirigentes da Undime, a secretária municipal de Educação de Aparecida do Taboado, Luciana Cavalcante, a diretora da escola premiada, Cleide Maria Ferreira, e a professora do 2º ano, Cristiane Freitas Menezes Tomás.

Criado em 2023, o Prêmio Escola Destaque utiliza os dados do Saems (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul) e os resultados do Idams (Índice de Desenvolvimento da Aprendizagem de Mato Grosso do Sul) como referência para avaliar a efetividade das práticas pedagógicas voltadas à alfabetização.

A Escola Cel. João Alves Lara foi contemplada com R$ 80 mil, valor destinado ao fortalecimento das ações pedagógicas da unidade. Para conquistar o prêmio, a escola atendeu a critérios rigorosos: ter pelo menos 10 estudantes matriculados no 2º ano regular no momento da avaliação, garantir a participação de no mínimo 90% desses alunos e obter a melhor média geral no Idams entre as instituições avaliadas.

Segundo o Governo do Estado, a premiação tem como objetivo reconhecer o esforço de gestores, professores e estudantes no processo de alfabetização, etapa fundamental para o desenvolvimento educacional. Além disso, reforça o compromisso com a melhoria da qualidade do ensino nas redes públicas.

A conquista da Escola Cel. João Alves Lara evidencia o trabalho comprometido de toda a equipe escolar e o envolvimento do Governo Municipal, através da Secretaria de Educação, na missão de garantir uma educação de qualidade, que transforma vidas desde os primeiros anos do Ensino Fundamental.