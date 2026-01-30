Aos 71 Anos Morre Catherine O’Hara

Atriz que conquistou gerações na comédia falece aos 71 anos

A causa da morte da atriz Catherine O’Hara ainda não foi divulgada. A informação foi confirmada pela revista Variety nesta sexta-feira (30), deixando fãs e colegas de profissão em luto. Com o passar dos anos, Catherine se tornou baluarte da comédia americana. Parceira criativa do cineasta Christopher Guest: Esperando o Sr. Guffman (1996), O Melhor do Show (2000), Os Grandes Músicos (2003) e Por Trás das Câmeras (2006).

Além disso, é muito lembrada como a mãe do travesso garoto Kevin (Macaulay Culkin) nos dois primeiros filmes da franquia Esqueceram de Mim, papel que a consagrou entre o público de todas as idades. Nos últimos anos, seu trabalho em Schitt’s Creek rendeu aclamação internacional, incluindo prêmios importantes, consolidando sua posição como uma das maiores atrizes da comédia contemporânea.