quarta-feira, 18/02/2026

Anvisa destaca força do Sistema Nacional de Vigilância

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Jacqueline Spotto/Anvisa

Na 2ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou a importância do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) como rede de proteção à saúde pública. O diretor-presidente, Leandro Safatle, ressaltou que o trabalho da agência vai além do cumprimento de normas, protegendo vidas e promovendo saúde, dignidade e segurança para a população. Durante o encontro, foram aprovadas seis instruções normativas envolvendo agrotóxicos, saneantes, medicamentos veterinários e a gestão de dados de dispositivos médicos. Também foi atualizada a lista de substâncias sob controle especial, incluindo fenfluramina e cenobamato. As mudanças visam ampliar a segurança do paciente e a qualidade dos produtos regulados. Safatle destacou o papel estruturante da vigilância na prevenção de riscos à saúde.

A pesquisa da OCDE mostrou crescimento da confiança dos brasileiros no SUS, reforçando o valor do sistema público. O diretor Thiago Campos enfatizou a necessidade de processos padronizados e informação qualificada. As diretorias internas foram reorganizadas com foco na governança e eficiência. A Anvisa reforçou seu compromisso de estar próxima dos profissionais que integram o SNVS. A reunião teve ampla participação e transparência, com registros disponíveis no canal oficial da agência no YouTube.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Senado cria grupo para acompanhar tratado comercial com a UE

Milton - 0
Senadores buscam ouvir produtores e empresários sobre impactos A Comissão de Relações Exteriores do Senado (CRE) anunciou a criação de um grupo de trabalho para...
Leia mais

Prefeitura define novas regras para sistemas de informação

ANELISE PEREIRA - 0
Foi publicado no Diogrande de 8.221 desta quinta-feira (12), o Decreto nº 16.530, de 9 de fevereiro de 2026, que estabelece diretrizes, normas e...
Leia mais

Falsos policiais invadem casa e deixam jovem em estado grave no Lageado

Milton - 0
Suspeitos invadiram casa durante a madrugada; motocicleta furtada foi apreendida no local Um jovem de 20 anos foi baleado na cabeça durante uma tentativa de...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta, 12 de fevereiro de 2026. Hoje é dia do Supermercado. Faltam 5 dias para o Carnaval. Manchetes do Correio do Estado: - IPTU de Campo Grande vence...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia