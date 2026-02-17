Anvisa destaca força do Sistema Nacional de Vigilância

Na 2ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria Colegiada de 2026, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou a importância do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) como rede de proteção à saúde pública. O diretor-presidente, Leandro Safatle, ressaltou que o trabalho da agência vai além do cumprimento de normas, protegendo vidas e promovendo saúde, dignidade e segurança para a população. Durante o encontro, foram aprovadas seis instruções normativas envolvendo agrotóxicos, saneantes, medicamentos veterinários e a gestão de dados de dispositivos médicos. Também foi atualizada a lista de substâncias sob controle especial, incluindo fenfluramina e cenobamato. As mudanças visam ampliar a segurança do paciente e a qualidade dos produtos regulados. Safatle destacou o papel estruturante da vigilância na prevenção de riscos à saúde.

A pesquisa da OCDE mostrou crescimento da confiança dos brasileiros no SUS, reforçando o valor do sistema público. O diretor Thiago Campos enfatizou a necessidade de processos padronizados e informação qualificada. As diretorias internas foram reorganizadas com foco na governança e eficiência. A Anvisa reforçou seu compromisso de estar próxima dos profissionais que integram o SNVS. A reunião teve ampla participação e transparência, com registros disponíveis no canal oficial da agência no YouTube.