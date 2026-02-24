ANTÔNIO JOÃO: UFGD realiza doação de kits escolares a estudantes da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizou a doação de kits escolares, mochilas e camisetas para os estudantes da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi, em uma ação que reforça o compromisso com a educação e a inclusão. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Antônio João, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a UFGD, levando mais dignidade, qualidade e igualdade ao processo de ensino-aprendizagem.

A Ana Lila Mendonça Xavier, secretária municipal de Educação, agradeceu à UFGD e aos seus representantes pela entrega dos materiais. “Essa parceria é fundamental para garantirmos melhores condições de estudo às nossas crianças. Além disso, a administração municipal e a Educação seguem ampliando e melhorando o ensino na comunidade indígena. Uma das principais ações em andamento é a reconstrução da escola da comunidade, que hoje vive novos tempos de desenvolvimento”, destacou.

Também estiveram presentes os vereadores Matheus Albuquerque e Profª Cris Ramos, além de representantes da UFGD e parceiros do projeto: Maria Aparecida Mendes de Oliveira (diretora da FAIND), Jones Dari Goetert (reitor da UFGD), Elaine Ladeia da Silva (professora do Teko Arandu), Bianca Leonardo (servidora da FAIND), Cássio Knapp e Cirlene Maria Bispo dos Santos (coordenadora de projetos da Funaep).

A ação evidencia que a integração entre universidade, poder público e comunidade é essencial para transformar realidades. Com iniciativas como essa, reforça-se o papel de todos os envolvidos na construção de uma educação mais justa, inclusiva e de qualidade para as novas gerações.