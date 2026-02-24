quarta-feira, 25/02/2026

ANTÔNIO JOÃO: UFGD realiza doação de kits escolares a estudantes da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) realizou a doação de kits escolares, mochilas e camisetas para os estudantes da Escola Municipal Mbo Eroy Tupa I Arandu Renoi, em uma ação que reforça o compromisso com a educação e a inclusão. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura de Antônio João, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e a UFGD, levando mais dignidade, qualidade e igualdade ao processo de ensino-aprendizagem.

A Ana Lila Mendonça Xavier, secretária municipal de Educação, agradeceu à UFGD e aos seus representantes pela entrega dos materiais. “Essa parceria é fundamental para garantirmos melhores condições de estudo às nossas crianças. Além disso, a administração municipal e a Educação seguem ampliando e melhorando o ensino na comunidade indígena. Uma das principais ações em andamento é a reconstrução da escola da comunidade, que hoje vive novos tempos de desenvolvimento”, destacou.

Também estiveram presentes os vereadores Matheus Albuquerque e Profª Cris Ramos, além de representantes da UFGD e parceiros do projeto: Maria Aparecida Mendes de Oliveira (diretora da FAIND), Jones Dari Goetert (reitor da UFGD), Elaine Ladeia da Silva (professora do Teko Arandu), Bianca Leonardo (servidora da FAIND), Cássio Knapp e Cirlene Maria Bispo dos Santos (coordenadora de projetos da Funaep).

A ação evidencia que a integração entre universidade, poder público e comunidade é essencial para transformar realidades. Com iniciativas como essa, reforça-se o papel de todos os envolvidos na construção de uma educação mais justa, inclusiva e de qualidade para as novas gerações.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Lula lidera ofensiva comercial na Ásia para ampliar vendas do agro

Milton - 0
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta quarta-feira, 18, missão oficial à Ásia com passagens por Nova Delhi, na Índia, e por...
Leia mais

MC Tuto apresenta “Renasci” e transforma dor em força em seu mais recente lançamento

Jhoseff Bulhões - 0
Single autoral chega às plataformas digitais no dia 19 de fevereiro e reforça mensagem de fé, superação e recomeço
Leia mais

Brasileiros procuram Paraguai em busca de impostos menores

Milton - 0
Especialistas alertam para limites e riscos da mudança O Paraguai tem recebido crescente número de brasileiros interessados em reduzir a carga tributária. Em 2024, 60,21%...
Leia mais

Investigação sobre contratos milionários com a Fiems

Milton - 0
Transparência em xeque: analisando os contratos milionários da Fiems A Multifer, empresa que firmou contratos com a Fiems no valor total de R$ 1.097.943,00, possui...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia