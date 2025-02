ANTÔNIO JOÃO: Prefeitura realiza melhorias nas estradas vicinais do município.

A Prefeitura Municipal de Antônio João, por meio da Secretaria de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, está realizando importantes melhorias nas estradas vicinais do município. As ações têm como objetivo atender a demanda do transporte escolar com o retorno das aulas, além de melhorar o escoamento da produção agrícola e o fluxo de trabalhadores rurais e moradores das regiões atendidas.

Nesta semana, os trabalhos estão concentrados na região que liga o município ao Parque Histórico “Colônia Militar dos Dourados”, assim como às fazendas no sentido de Ponta Porã, incluindo a Fazenda Barbaquá e a Agrícola Spada. Já na próxima semana, as equipes começarão a atuar nas regiões dos Assentamentos Bagagem e Vera Nilda, além de áreas adjacentes.

O Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Ermison Duarte, destacou o esforço das equipes para garantir as melhorias dentro do menor prazo possível. “Toda a nossa equipe está empenhada em entregar essas melhorias com agilidade, especialmente por conta do retorno do transporte escolar. O nosso objetivo é servir a comunidade da melhor forma, garantindo maior conforto e segurança no trânsito pelas estradas vicinais”, afirmou o secretário.

Já o Prefeito Marcelo Pé enfatizou a importância do trabalho realizado pela Secretaria de Obras. “Antônio João possui uma extensa rede de estradas vicinais, e apenas com um trabalho coordenado e bem planejado conseguimos atender a todas as demandas com eficácia e qualidade. Estou ansioso pelo retorno dos nossos alunos às salas de aula, pois a educação transforma vidas. E garantir o transporte escolar seguro e eficiente faz parte desse compromisso com o futuro das nossas crianças e jovens”, declarou o prefeito.

As obras nas estradas vicinais seguem um cronograma técnico detalhado que inclui a limpeza, raspagem e criação de escoamento de águas pluviais, fundamentais para preservar a durabilidade das vias e prevenir problemas durante as chuvas. O tempo necessário para cada quilômetro depende das condições da estrada, mas as equipes têm se dedicado a acelerar os reparos, sempre mantendo a qualidade dos serviços.