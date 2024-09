Angélica Fontanari: A voz feminina que Campo Grande precisa na Câmara Municipal.

Maria Angélica Fontanari de Carvalho e Silva, conhecida como Angélica Fontanari, é uma candidata que transcende a mera campanha eleitoral. Aos 44 anos, ela é mãe dedicada, esposa há 18 anos e uma mulher cuja vida pública e pessoal é guiada pela fé, amor à família e compromisso com Campo Grande. Agora, Angélica se coloca novamente à disposição da cidade, contando com o apoio da prefeita Adriane Lopes e da senadora Tereza Cristina, duas figuras femininas influentes que simbolizam uma força por um futuro melhor.



UMA LÍDER SENSÍVEL ÀS NECESSIDADES DO PRÓXIMO

Com uma carreira de mais de 21 anos na Polícia Civil e formada em Direito, Angélica se destaca por seu envolvimento em causas sociais. Um exemplo notável é a criação da “Sala Lilás”, um projeto que acolhe mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência. Para Angélica, oferecer suporte técnico é insuficiente; é fundamental criar um ambiente seguro e respeitoso.



A Sala Lilás já está presente em 45 cidades de Mato Grosso do Sul e foi tão bem-sucedida que Angélica foi convidada a expandir a iniciativa para outros estados, tendo participado diretamente da instalação de uma sala na Polícia Civil do Pará e outra em Santa Catarina. Na docência, há 19 anos se destaca lecionando a matéria de Direito Penal em diversas instituições, como universidades e na Acadepol (Academia da Polícia Civil) e por seus trabalhos realizado nessa área, há um ano ela assumiu uma cadeira na Academia de Letras do Brasil- Seccional Mato Grosso do Sul.

RAÍZES EM CAMPO GRANDE E ESPERANÇA NO FUTURO

O amor de Angélica por Campo Grande é palpável. Ela compreende profundamente os desafios da cidade e está determinada a transformá-la em um lugar melhor. Em suas palestras em escolas e projetos sociais, aborda temas como prevenção ao uso de drogas e combate à violência, sempre com a autoridade de quem vivenciou essas questões no cotidiano de sua carreira policial. Como mãe, Angélica valoriza a proteção das crianças e a segurança das famílias.

Ao assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social em 2017, ela enfrentou grandes desafios, mas sempre com coragem e dedicação. Cada pessoa ajudada representa uma oportunidade de fazer a diferença, e mesmo fora da secretaria, continua engajada em projetos que beneficiam a comunidade.

FÉ QUE GUIA E FORTALECE

A fé é um pilar essencial na vida de Angélica. Suas decisões são moldadas por orações e pela crença em um propósito maior. Para ela, a política é uma missão, uma oportunidade de servir a população e lutar por um futuro que preserva valores fundamentais como família, liberdade e patriotismo.

Angélica cuida de Campo Grande com a mesma responsabilidade e amor que aplica em sua própria casa. Seu patriotismo é refletido em suas ações e em sua crença em um Brasil mais justo e unido, onde todos possam viver com dignidade.

ALIADA DO PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE CAMPO GRANDE

Nos últimos dois anos, Angélica foi convidada pela prefeita Adriane Lopes para liderar a Diretoria Executiva de Articulação Econômica. Essa função desafiadora demandou energia e compromisso, enquanto ela se esforçava para destravar obras paradas, como foi o caso das 8 Emeis que voltaram a ser construídas e já começaram a ser entregues a população, Emei do Jardim Inapolis é um exemplo. O trabalho de Angélica é um testemunho de seu compromisso com o desenvolvimento de Campo Grande.

Ao lado da prefeita, Angélica se dedica a garantir que as melhorias esperadas pela população finalmente se tornem realidade.

UMA MULHER DE VALORES E PROPÓSITOS

“Das 29 cadeiras na Câmara Municipal, 28 são ocupadas por homens e apenas 1 por uma mulher. Como podemos ter igualdade e paridade assim?”, questionou Angélica. “Estou preparada para ser essa voz feminina na Câmara Legislativa Municipal.” Sua jornada política é guiada por valores que a definem: Deus, família, liberdade e pátria. Para Angélica, cada voto representa um compromisso. Sua candidatura não busca apenas uma cadeira na Câmara; é uma oferta de seu coração e esforço diário para construir uma cidade mais justa, segura e acolhedora. Campo Grande precisa de uma voz forte e determinada. Ao lado de duas grandes mulheres, a senadora Tereza Cristina e a prefeita Adriane Lopes, Angélica Fontanari se diz pronta para ser essa voz, e ressalta que vai continuar trazendo bons projetos para nossa capital.