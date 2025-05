Ana Castela celebra lançamento de novo álbum com festa exclusiva

Para comemorar a estreia de seu novo álbum, “Let’s Go Rodeo” que acontece amanhã dia 29, Ana Castela participou de uma festa promocional exclusiva pela AgroPlay na noite de ontem (27), no Rancho da empresa, em Londrina. A reunião reuniu diversos nomes do casting do escritório, como Luan Pereira, Raphael da dupla com o Leo, e as duplas CountryBeat e Júlia & Rafaela, além de influenciadoras como Antonela Braga, Luara, Juju Franco e Camila Pacheco.

O ambiente da festa foi especialmente preparado para transportar os convidados ao universo do rodeio. Com decoração inspirada no estilo country texano , o contorno local com letreiros iluminados, touro mecânico e elementos rústicos que reforçam a identidade visual do projeto.

Durante o evento, os convidados conferiram, em primeira mão, as performances das nove faixas inéditas que compõem o novo projeto — incluindo a tão aguardada parceria com o renomado produtor Diplo . O balé oficial da cantora também convidou e ensinou as coreografias inéditas, proporcionando uma experiência imersiva que tornou a noite ainda mais marcante.

A reforçar a iniciativa do investimento da AgroPlay na carreira de Ana Castela e destaca o cuidado com cada etapa do lançamento, transformando o momento em um verdadeiro espetáculo para os fãs e parceiros da artista.

