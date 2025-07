Amambai terá noite de capacitação para empreendedores com dois workshops sobre licitações e pregão eletrônico

No dia 11 de agosto, empreendedores da cidade terão uma grande oportunidade de se capacitar para vender ao poder público. A partir das 19h, a sede da ACIA – Associação Comercial e Empresarial de Amambai, localizada na Av. Pedro Manvailer, 3981, Vila Cristina, será palco de dois workshops gratuitos voltados ao fortalecimento dos negócios locais por meio de compras públicas e licitações.

O primeiro workshop, “Desmistificando as Compras Públicas: Desafios e Oportunidades”, é promovido pela Sala do Empreendedor Urbana e Rural com foco em orientar micro e pequenos empresários sobre os caminhos para fornecer produtos e serviços para o setor público. A proposta é quebrar o tabu de que apenas grandes empresas participam de processos licitatórios, mostrando que, com a preparação adequada, qualquer negócio pode acessar esse mercado.

Na mesma noite, também será realizada a “Capacitação para Fornecedores”, com o objetivo de introduzir os participantes ao pregão eletrônico, apresentar oportunidades reais de participação por meio da plataforma BLL Compras, além de oferecer um espaço para bate-papo e esclarecimento de dúvidas. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Amambai, com apoio da BLL.

A programação é voltada tanto para quem está começando quanto para quem já participa ou deseja ampliar sua atuação em vendas para órgãos públicos.

Contatos para mais informações:

Sala do Empreendedor Urbana: (67) 99859-6933

Sala do Empreendedor Rural: (67) 3481-2205 – Rua Jacinto Basílio de Oliveira, 2374 – Vila Doriane

A iniciativa conta com apoio de instituições como SEBRAE, FAEMS, Prodesenvolve, Programa Cidade Empreendedora e a própria ACIA, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento econômico local.