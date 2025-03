Amado Batista se casa com miss 50 anos mais nova

A miss Calita Franciele Miranda de Souza, de 23 anos, compartilhou nas redes sociais detalhes de seu casamento com o cantor sertanejo Amado Batista, de 73. Em um vídeo publicado nesta sexta-feira (14), ela mostrou os bastidores de sua preparação e a cerimônia intimista que selou a união do casal. A celebração foi marcada por momentos emocionantes e descontraídos, e Calita se declarou nas redes sociais: “Um dos dias mais especiais de nossas vidas”.

O relacionamento do casal, que tem uma diferença de idade de mais de 50 anos, foi assumido publicamente no final do ano passado. Calita, que é bióloga e Miss Mato Grosso 2024, e Amado Batista, que segue em sua carreira de sucesso no sertanejo, fizeram questão de manter a celebração discreta, com apenas pessoas próximas. O evento tem gerado bastante repercussão, especialmente pela diferença de idade entre os dois.