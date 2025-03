Amado Batista e miss Calita Franciele se casam no civil

O cantor Amado Batista, de 72 anos, oficializou o seu casamento no civil com a miss Calita Franciele, de 23 anos, nesta quinta-feira (13), em Água Boa, no Mato Grosso, cidade natal da noiva.

A cerimônia foi realizada dois dias antes da grande festa de casamento, que acontecerá na fazenda do artista, em Cocalinho, também no Mato Grosso, neste sábado (15).

O casal assinou os papéis no Cartório de 2° Ofício de Água Boa, com a presença de familiares e padrinhos. Amado usou uma camisa branca, enquanto Calita optou por um vestido branco, complementado por um buquê de rosas brancas. A celebração foi marcada por uma união sob o regime de separação total de bens.



