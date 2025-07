Aliada do manejo pecuário, inteligência artificial será tema de palestra no Repronutri 2025

Com vasta experiência e estudos nos EUA, o especialista João Ricardo Dórea traz uma nova e moderna visão da tecnologia aplicada no campo

A sétima edição do Repronutri – Simpósio de Reprodução, Produção e Nutrição de Bovinos ocorre já na próxima semana, nos dias 29 e 30 de julho, em Campo Grande. O foco do evento é a Pecuária do Futuro, o que faz com que a Inteligência Artificial esteja presente na programação como um dos principais assuntos do encontro.

A IA já é uma realidade dentro pecuária e, diante da necessidade de um manejo cada dia mais moderno e eficiente, o especialista João Ricardo Rebouças Dórea – Animal & Dairy Science – University of Wisconsin-Madison (EUA), compartilhará durante a palestra “Otimizando as decisões de manejo na produção animal através de Inteligência Artificial e tecnologias de sensoriamento”, os últimos e principais estudos da área.

“Vamos mostrar como a Inteligência Artificial pode ser integrada às diferentes etapas do manejo na fazenda. Isso inclui, por exemplo, a predição de peso corporal de bovinos por meio de visão computacional, o manejo de cocho em sistemas de confinamento, além do uso de drones e satélites na estimativa de biomassa de pastagens”, adianta o pesquisador.

A apresentação de Dórea será no dia 30 de julho, a partir das 8 horas, e abrirá o ciclo de palestras do segundo dia do Repronutri dentro do painel temático sobre Inteligência Artificial na Pecuária. Com base em estudos desenvolvidos nos Estados Unidos e no próprio laboratório coordenado por Dórea, o momento trará uma visão atual e prática das ferramentas já disponíveis e em desenvolvimento na área para os participantes.

Segundo o especialista, outro ponto de destaque será a aplicação de modelos de linguagem natural no suporte técnico ao produtor rural. “A ideia é mostrar como esses modelos podem ser treinados para responder perguntas técnicas específicas, com curadoria científica, ampliando o acesso à informação qualificada, especialmente em regiões com pouca mão de obra especializada”, explica.

Para Dórea, a tecnologia não substitui o produtor, mas amplia sua capacidade de decisão. “A Inteligência Artificial representa uma nova era no campo, em que dados, imagens e algoritmos se transformam em aliados estratégicos do pecuarista. Não se trata de substituir a sensibilidade do homem do campo, mas de dar a ele mais ferramentas para decidir com precisão, eficiência e sustentabilidade”, afirma.

Repronutri 2025

O Repronutri é uma oportunidade para o compartilhamento de experiências e troca de conhecimentos sobre uma das principais atividades econômicas de Mato Grosso do Sul e do Brasil: a pecuária. O simpósio ocorre nos dias 29 e 30 de julho e reunirá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, especialistas nacionais e internacionais para discutir os rumos da pecuária moderna, com ênfase em práticas sustentáveis, nutrição de precisão, reprodução, bem-estar animal e inovação tecnológica.

O evento é promovido por instituições como Embrapa, UFMS, UEMS, Uniderp e outras instituições privadas. Quem quiser participar pode se inscrever pelo site oficial do evento: repronutri.com.br

Confira abaixo o cronograma e as palestras da 7ª edição do Repronutri:

Dia 29/07 – Terça-feira (Manhã e tarde)

08h00 às 08h30 – Abertura

Moderadora: Prof.ª Dra. Juliana Corrêa Borges Silva – Embrapa Gado de Corte

08h30 – Palestra: Estado Carbono Neutro

Jaime Elias Verruck – Titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul

(Semadesc)

09h10- Palestra: Perspectivas da Agropecuária no Brasil

Aldo Rebelo – Jornalista, escritor, ex-deputado federal e ex-ministro de Estado

09h50 Coffee – Break

10h30- Palestra Megatendências para a cadeia produtiva da carne em 2040

Paulo Henrique Nogueira Biscola – Embrapa Gado de Corte

11h10 Mesa-redonda

Tema: IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) – Moderadora: Prof.ª Dra. Fabiana de Andrade Melo Sterza – UEMS

13h30 – Palestra: Atualização dos protocolos reprodutivos frente às novas exigências do mercado

Prof. Dr. Pietro Sampaio Baruselli – USP

14h10 – Palestra: Sintonia fina em protocolos de IATF.

Prof. Dr. Luiz Francisco Machado Pfeifer – Embrapa Rondônia

15h Coffee – Break

15h30 – Palestra: Atualizações em fertilidade e perdas gestacionais em bovinos (fatores genéticos e ambientais)

Dr. Ériklis Nogueira – Embrapa Gado de Corte

16h20 Bem-estar e eficiência reprodutiva da IATF à desmama.

Dra. Fernanda Macitelli Benez – UFMT – Sinop e Prof.ª Dra. Eliane Vianna da Costa e Silva -UFMS – Campo Grande – MS

17h – Palestra: Manual de práticas sustentáveis na IATF

Prof.ª Dra. Eliane Vianna da Costa e Silva – UFMS – Campo Grande – MS

17h15 – Mesa-redonda

Dia 30/07 – Quarta-feira (Manhã e tarde)

Tema: Inteligência Artificial na Pecuária Moderador: Prof. Dr. Wagner Rodrigues Garcia – Universidade Uniderp – Inovagen

08h – Palestra: Otimizando as decisões de manejo na produção animal através de Inteligência Artificial e tecnologias de sensoriamento

Dr. João Ricardo Rebouças Dórea – Animal & Dairy Science – University of Wisconsin-Madison

09h10- Case 1: @Tech no uso de Inteligência Artificial na maximização do lucro da agropecuária

Dr. Tiago Zanett Albertini – CEO da @Tech – Piracicaba – SP

09h50 Coffee – Break

10h30: Case 2: Uso da Inteligência Artificial na predição de fertilidade de novilhas na IATF Prof. Dr. Gustavo Guerino Macedo – UFMS – Campo Grande – MS

10h50: Case 3: Estimativa de peso e identificação de bovinos apoiadas em Inteligência Artificial

Prof.ª Dra. Vanessa Aparecida de Moraes Weber – UEMS/KEROW

11h10 Mesa-redonda

Tema: Nutrição e sanidade – Moderador: Dr. Luiz Carlos Louzada Ferreira – Cia Pecuária

14h – Palestra: Terminação Intensiva a Pasto

Prof. Dr. Antônio Ferriani Branco – Diretor da Escola de Nutrição Animal

14h40 – Palestra: Nutrição materna: estratégias para potencializar o desempenho do par vaca-bezerro.

Dr. Marcelo Vendovatto – Louisiana State University – Alexandria- EUA

15h40 Coffee-Break

16h10 – Palestra: Intensificação da recria e suas consequências

Prof. Dr. Miguel Henrique de Almeida Santana – FZEA/USP – Pirassununga- SP

16h50 – Palestra: Boas práticas sanitárias do nascimento à desmama

Prof. Dr. Iveraldo dos Santos Dutra – UNESP- Araçatuba-SP

17h30 – Palestra: Apresentação: Aplicativo de exame de andrológico.

Profª. Dra. Juliana Corrêa Borges Silva / Embrapa Gado de Corte – Campo Grande- MS

17h40 – Mesa-redonda

18h10 – Encerramento e confraternização

Mais informações podem ser obtidas pelo site repronutri.com.br