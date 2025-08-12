ALEMS homenageia mulheres músicas instrumentistas

A ALEMS realiza nesta quarta-feira (13), às 19h, uma sessão solene especial em homenagem às mulheres músicas instrumentistas do Estado. A iniciativa, proposta pelo deputado estadual Caravina (PSDB), celebra o talento feminino no cenário musical por meio da entrega da Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo Helena Meirelles.

A honraria, instituída pela Resolução 6/2025, reconhece a contribuição artística e cultural das mulheres que atuam na música instrumental. A data também marca a celebração do Dia Estadual da Mulher Música Instrumentista, estabelecido pela Lei nº 6.415/2025, em referência ao nascimento da lendária violeira Helena Meirelles, ícone da música regional e símbolo de resistência e identidade cultural.

“Essas mulheres representam a força da nossa cultura. Homenageá-las é valorizar a arte, a história e o legado que elas constroem com cada nota”, afirmou Caravina.

A cerimônia será aberta ao público, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da ALEMS na TV, rádio e redes sociais.