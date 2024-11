ALEMS conquista Selo Ouro em transparência pública

ALEMS conquistou o Selo Ouro no ranking Radar da Transparência Pública, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), destacando-se como a 8ª melhor assembleia do Brasil em termos de transparência. O índice de transparência da ALEMS subiu de 77,58% em 2023 para 86,41% em 2024, consolidando um grande avanço desde a 17ª posição ocupada em 2022.

O presidente Gerson Claro (PP) destacou que a melhoria reflete o esforço conjunto das secretarias e o compromisso com a gestão pública responsável. “Estamos no caminho certo, garantindo a transparência e o acesso à informação para a população”, afirmou.

Com este resultado, a ALEMS se posiciona em segundo lugar entre as instituições estaduais de Mato Grosso do Sul, ficando atrás apenas do Governo do Estado, e é a única Casa de Leis no Estado a conquistar o padrão Ouro. O ranking, divulgado no IX Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, também reconheceu o compromisso da ALEMS com a ética e a gestão de excelência, com destaque para a clareza das informações no Portal da Transparência e nas mídias sociais da Casa de Leis.