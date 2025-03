ÁGUA CLARA: Convite especial para a população do município.

A Prefeitura de Água Clara, através da Secretaria de Cultura, tem o prazer de convidar todos para uma experiência imperdível de cinema ao ar livre, com o projeto “Cinema no Bairro”. Venha se divertir com a família e os amigos assistindo a um grande sucesso do cinema!

Dia 20/03 – Praça do Conjunto Habitacional Greice Vida (Jardim Alvorada 2)

Filme: Homem-Aranha: Aranhaverso

Horário: 19:00 horas

Dia 21/03 – Praça dos Palmeiras

Filme: Homem-Aranha: Aranhaverso

Horário: 19:00 horas

Não perca essa oportunidade de assistir a um filme incrível, de forma gratuita e com um ambiente super descontraído. Venha se divertir com a gente!

Contamos com a sua presença!