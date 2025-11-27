AgroPlay Verão 4: gravações ocorreram em Balneário Camboriú

A AgroPlay Verão está de volta! O grande projeto musical chega à sua quarta edição em Balneário Camboriú trazendo doze faixas inéditas que prometem marcar a próxima estação. Na última terça-feira, 25, a gravação reuniu Ana Castela, Zé Felipe, CountryBeat, Julia & Rafaela, Léo & Raphael e Duda Bertelli nas areias da Praia Central.

Esta edição apresentou novos encontros musicais: mais um feat de Ana Castela e Zé Felipe; um pagode inédito da boiadeira em parceria com CountryBeat, que também gravou com o Zé; além da união de Ana, CountryBeat e Léo & Raphael, que também registraram uma faixa solo — assim como a própria Ana e o CountryBeat. A dupla Júlia & Rafaela dividiu cena com Duda Bertelli, que ainda gravou uma música ao lado de Zé Felipe. Confira abaixo os nomes das faixas gravadas que serão disponibilizadas em breve em todas as plataformas digitais.

I Love you – Ana Castela

Lá plata – Ana Castela, Léo & Raphael, CountryBeat

Dentro da Evoque – CountryBeat, Zé Felipe

Era Sol que me faltava – CountryBeat, Ana Castela

Chamando de amor – Duda Bertelli, Zé Felipe

Assim Cê mata o Cowboy – Léo & Raphael, CountryBeat

Homem Vs Menino – Léo & Raphael

Boiadeiro em Camboriú – CountryBeat

Eu Quero Só você – Ana Castela, Zé Felipe

Cara do verão – CountryBeat

Tutti frutti – Ana Castela, CountryBeat

Praia e Piseiro – Duda Bertelli, Julia & Rafaela

Idealizado para celebrar a temporada mais vibrante do ano, o AgroPlay Verão combina frescor, energia e música em uma experiência audiovisual que já se tornou referência. Com estética leve, quente e festiva, o AgroPlay Verão in BC ganhou ainda mais destaque com o cenário montado à beira-mar: um palco circular em plena areia, tendo no cenário a perspectiva da marcante roda-gigante de Balneário Camboriú, os prédios imponentes da orla e todo o clima vibrante da cidade.

Ao longo de suas edições, o AgroPlay Verão se consolidou como um fenômeno responsável por impulsionar inúmeros sucessos que dominaram rankings e plataformas digitais. Com mais de 2 bilhões de streams em apenas três edições, o projeto já contou com grandes sucessos como: “Silverado”, de Luan Pereira; “Nosso Quadro”, “Dia de Fluxo”, de Ana Castela feat com a Ludmilla; “Jet em Balneário”, em parceria com MC PH; e “Sem Você”, com Léo Foguete.

