Agropecuária deve faturar R$ 1,4 trilhão em 2025

A produção agropecuária do Brasil deve alcançar um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 1,406 trilhão em 2025, segundo projeção do Ministério da Agricultura. O número representa um crescimento de 11,3% em relação a 2024, quando o VBP revisado ficou em R$ 1,263 trilhão.

As lavouras devem ser responsáveis por R$ 928 bilhões do total, com destaque para o café, cuja produção deve gerar R$ 115,2 bilhões, alta de 47,2%. Soja e milho também apresentam crescimento expressivo, com projeções de R$ 322,1 bilhões (+8,8%) e R$ 164,6 bilhões (+32,4%), respectivamente.

Na pecuária, o VBP projetado é de R$ 478 bilhões, puxado pelo avanço de 20,5% na cadeia bovina, que deve gerar R$ 204,1 bilhões. Também se destacam os setores de ovos (+14,1%) e leite (+5,2%).

Apesar do cenário positivo, arroz, feijão, laranja e cana devem registrar queda no faturamento. Os dados são atualizados mensalmente com base em informações do IBGE e fontes oficiais de preços.