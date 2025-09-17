quarta-feira, 17/09/2025

Agropecuária deve faturar R$ 1,4 trilhão em 2025

Estimativa do Ministério da Agricultura aponta avanço significativo no Valor Bruto da Produção, com destaque para soja, milho, café e bovinos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/Casa Branca Agropastoril/Ilustrativa

A produção agropecuária do Brasil deve alcançar um Valor Bruto da Produção (VBP) de R$ 1,406 trilhão em 2025, segundo projeção do Ministério da Agricultura. O número representa um crescimento de 11,3% em relação a 2024, quando o VBP revisado ficou em R$ 1,263 trilhão.

As lavouras devem ser responsáveis por R$ 928 bilhões do total, com destaque para o café, cuja produção deve gerar R$ 115,2 bilhões, alta de 47,2%. Soja e milho também apresentam crescimento expressivo, com projeções de R$ 322,1 bilhões (+8,8%) e R$ 164,6 bilhões (+32,4%), respectivamente.

Na pecuária, o VBP projetado é de R$ 478 bilhões, puxado pelo avanço de 20,5% na cadeia bovina, que deve gerar R$ 204,1 bilhões. Também se destacam os setores de ovos (+14,1%) e leite (+5,2%).

Apesar do cenário positivo, arroz, feijão, laranja e cana devem registrar queda no faturamento. Os dados são atualizados mensalmente com base em informações do IBGE e fontes oficiais de preços.

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Está na rota? Veja quais os oitos bairros por onde o fumacê passa nessa quinta 

ANELISE PEREIRA - 0
O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em oito bairros de Campo Grande, com o uso do...
Leia mais

Tiantsoa Rakotomanga conquista título de simples no SP Open

Milton - 0
A francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, de 19 anos, brilhou no SP Open de tênis feminino ao conquistar seu primeiro título na elite mundial. Neste...
Leia mais

ACP promove aulão preparatório para processo seletivo da SEMED

ANELISE PEREIRA - 0
Em apoio aos profissionais da educação, a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) realizará uma série de Aulões Preparatórios exclusivo para filiados, com...
Leia mais

Cármen Lúcia dá voto decisivo e STF condena Bolsonaro por golpe de estado

Milton - 0
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado nesta quinta-feira (11) pela 1ª Turma do STF por envolvimento em tentativa de golpe de Estado e por...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia