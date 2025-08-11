segunda-feira, 11/08/2025

Agência de empregos da funsat oferece 2.134 oportunidades

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Um total de 139 profissões, fazem parte do recrutamento ativo da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Emprego), desta segunda-feira (11). Intermediação programada para 2.134 vagas, das quais, 1.330 anúncios não exigem experiência para a contratação.  

Desta condição do “treinamento remunerado”, o órgão aponta sete destaques no expediente do dia. Relação que inclui procuras por agente de pátio (2 postos), ajudante de açougueiro (3 postos), ajudante de estruturas metálicas (10 postos), atendente de padaria (14 postos), auxiliar de operação (100 postos) e mais 238 vagas para operadores de caixa. Opções da modalidade que contempla 72 atividades com seleção. 

Já, no quadro geral, há buscas por açougueiro (46 postos), alimentador de linha de produção (15 postos), auxiliar de cozinha (30 postos), camareira de hotel (2 postos), desossador (100 postos), farmacêutico (2 postos), fiscal na prevenção de perdas (13 postos), magarefe (100 postos), além de uma vaga para mestre de obras.

Na triagem inclusiva ao público PCD (Pessoa com Deficiência) são dez anúncios da data: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mao (2), auxiliar de limpeza (1), atendente de lojas (1) e uma vaga para agente de saneamento. 

Saiba mais na consulta em visita à Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória.  Informações pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5800 ou no @funsat.cg, perfil institucional da pasta no Instagram e no portal eletrônico oficial da Prefeitura de Campo Grande

