Advogado morre engasgado com carne de porco em MS

Norberto Diniz Bueno (64) havia saído recentemente da penitenciária e não tinha familiares na cidade; Polícia Civil investiga o caso.

Foto: Alfredo Neto/RCN

O advogado Norberto Diniz Bueno (64) foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (11) no quintal de uma residência no bairro Vila Haro, em Três Lagoas/MS, após se engasgar com um pedaço de carne de porco. Ele estava jantando nos fundos da casa de conhecidos quando sofreu o engasgo fatal.

O SAMU foi acionado e tentou reanimá-lo, mas ele já estava inconsciente e não resistiu. Ao lado do corpo, foi encontrada a carne que teria causado o sufocamento.

Norberto havia deixado recentemente a Penitenciária de Segurança Média de Três Lagoas, onde cumpria pena. Ele não possuía familiares na cidade e, de acordo com a OAB-SP, tinha registro como advogado desde 2004, porém não o renovava desde 2007.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e trabalha para localizar familiares da vítima e notificá-los do falecimento.

POLÍCIA

