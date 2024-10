Adriane Lopes e Rose Modesto disputarão segundo turno em Campo Grande

A eleição para a Prefeitura de Campo Grande será decidida no segundo turno e entre duas mulheres. As candidatos Adriane Lopes (PP) e Rose Modesto (União Brasil) disputarão a preferência dos eleitores no dia 27 de outubro.

Com mais de 92% das urnas apuradas, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já considera a eleição matematicamente definida para o segundo turno.

Até a publicação desta reportagem, Adriane Lopes soma 31,77% dos votos válidos, enquanto Rose Modesto tem 29,50%.

Na sequência, aparecem os candidatos, já derrotados, Beto Pereira (PSDB) 25,96% e Camila Jara (PT) com 9,42%.

As candidatas acompanharam a apuração em locais distintos e ainda não se manifestaram publicamente sobre o resultado do primeiro turno.

Pela manhã, ao votar, Adriane Lopes se mostrou confiante de que estaria no segundo turno, ressaltando que teve um crescimento na reta final da campanha e aproveitou para fazer novas promessas.

“Se reeleita eu for, eu vou zerar a lista de espera por uma vaga numa escola e vou terminar todas as obras inacabas de Campo Grande”, disse.

A atual prefeita, que busca a reeleição, votou na Escola Municipal Professor Virgílio Alves de Campos, na Mata do Jacinto, acompanhada do esposo, o deputado estadual Lídio Lopes, e dos dois filhos.

Rose Modesto, que também disputará a preferência da população no último domingo do mês, estava mais confiante, acreditando na vitória em primeiro turno, mas sem destacar a possibilidade de um segundo.

“Se tiver aqui um segundo turno, nós vamos continuar fazendo o que eu tô fazendo desde o início, vamos fazer o debate em uma aliança muito fortalecida com os eleitores”, enfatizou também que tentará conquistar os eleitores de outros candidatos.

Ela disse ainda que a eleição foi pautada por fake news.

Rose votou na Escola Municipal Danda Nunes, no Vivendas do Bosque, acompanhada do irmão, o deputado estadual Rinaldo Modesto.

Candidatos

Nas eleições municipais deste ano, sete candidatos concorreram ao cargo de prefeito de Campo Grande.

Além de Adriane Lopes e Rose Modesto, também disputaram o pleito: Beto Pereira (PSDB), Camila Jara (PT), Beto Figueiró (Novo), Luso Queiroz (PSOL) e Ubirajara Martins (DC).

