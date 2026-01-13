quarta-feira, 14/01/2026

Adolescente de 14 anos dirige van em alta velocidade e causa 12 mortes

Milton
Publicado por Milton
Foto: Diário Corumbaense

Um adolescente de 14 anos conduzia uma van na Rodovia Bioceânica, na fronteira com Mato Grosso do Sul, quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, invadiu a faixa contrária e colidiu contra uma árvore. O acidente, ocorrido na manhã de segunda-feira (12), resultou na morte de 12 pessoas, todas da mesma família, incluindo o próprio condutor. O grupo retornava de uma festa de 15 anos. Investigações preliminares apontam excesso de velocidade como fator determinante e buscam identificar quem permitiu que o menor dirigisse. Feridos seguem internados em hospitais da fronteira e em Corumbá, incluindo três crianças.

A promotora Fabiola Paco afirma que a apuração definirá responsabilidades legais. O veículo estava sobrelotado e a tragédia mobilizou a comunidade local. A Fundação Toñito doou caixões para permitir os velórios. O caso segue sob investigação da Polícia de Trânsito e do Ministério Público. Autoridades bolivianas reforçam que menores não podem dirigir, e punições serão aplicadas conforme a lei.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Prazo para pagamento do IPVA 2026 à vista com 15% de desconto termina nesta quinta-feira

Milton - 0
O prazo para pagamento do IPVA 2026 à vista, com 15% de desconto, termina nesta quinta-feira, dia 08 de janeiro, em Mato Grosso do...
Leia mais

Casal é preso em flagrante ao tentar enviar drogas pelos Correios

Milton - 0
Um casal foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ao tentar enviar drogas pelos Correios em Coronel Sapucaia. A ação ocorreu...
Leia mais

Justiça: ex-CEO da Hurb pode voltar à prisão

Milton - 0
O Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou a prisão preventiva de João Ricardo Mendes, ex-CEO da Hurb, após ele descumprir medidas cautelares impostas...
Leia mais

Dourados AC brilha em amistoso no Douradão

Milton - 0
O Dourados AC começou a temporada 2026 com o pé direito ao vencer o CADA, equipe amadora de Dourados, por 4×0, em amistoso realizado...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia