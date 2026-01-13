Adolescente de 14 anos dirige van em alta velocidade e causa 12 mortes

Um adolescente de 14 anos conduzia uma van na Rodovia Bioceânica, na fronteira com Mato Grosso do Sul, quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista, invadiu a faixa contrária e colidiu contra uma árvore. O acidente, ocorrido na manhã de segunda-feira (12), resultou na morte de 12 pessoas, todas da mesma família, incluindo o próprio condutor. O grupo retornava de uma festa de 15 anos. Investigações preliminares apontam excesso de velocidade como fator determinante e buscam identificar quem permitiu que o menor dirigisse. Feridos seguem internados em hospitais da fronteira e em Corumbá, incluindo três crianças.

A promotora Fabiola Paco afirma que a apuração definirá responsabilidades legais. O veículo estava sobrelotado e a tragédia mobilizou a comunidade local. A Fundação Toñito doou caixões para permitir os velórios. O caso segue sob investigação da Polícia de Trânsito e do Ministério Público. Autoridades bolivianas reforçam que menores não podem dirigir, e punições serão aplicadas conforme a lei.