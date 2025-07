Adesivaço pró-Bolsonaro pede ‘Fora Moraes’ em Campo Grande

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizam nesta quarta-feira (23) um adesivaço nos altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande, pedindo “Fora Moraes” e “Anistia já”. O ato é organizado por lideranças locais, como o vereador Rafael Tavares (PL), e acontece após Bolsonaro se tornar alvo de uma nova operação da Polícia Federal.

A concentração está marcada para as 18h e, segundo os organizadores, serve como convocação para uma manifestação maior prevista para o dia 3 de agosto. Pela manhã, a partir das 10h, haverá um buzinaço com ponto de encontro na Praça do Rádio, acompanhado de reuniões com lideranças religiosas e políticas.

Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluindo uso de tornozeleira eletrônica, toque de recolher e restrição ao uso de redes sociais. Também está proibido de manter contato com investigados, como o deputado Eduardo Bolsonaro, seu filho, atualmente nos EUA.

A operação, com aval da Procuradoria-Geral da República, também resultou em buscas nas residências do ex-presidente e na sede do PL.