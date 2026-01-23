sexta-feira, 23/01/2026

”Acendeu os corações”, diz Rodolfo Nogueira durante caminhada pela liberdade com Nikolas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nogueira (PL) participou da Caminhada pela Liberdade, iniciativa liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que reuniu apoiadores em defesa de pautas como liberdade, justiça e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao chegar ao ato, Nogueira destacou a atuação de Nikolas Ferreira como uma das principais vozes do movimento conservador no país. Em discurso, afirmou que o parlamentar “acendeu os corações” de seus apoiadores e simboliza esperança para o Brasil, utilizando a expressão “voz que clama no deserto” para descrever sua trajetória política e mobilizadora.

Durante a caminhada, Nikolas Ferreira discursou para os participantes afirmando que o movimento busca despertar a população diante do que chamou de um sistema marcado por criminalidade e corrupção. O deputado também mencionou os presos relacionados aos atos de 8 de janeiro e reafirmou apoio a Jair Bolsonaro.

“A gente está lutando aqui por liberdade, justiça, pelos presos do 8, também por Jair Bolsonaro. Acima de tudo para acordar essa nação”, declarou Nikolas.

O evento contou com palavras de incentivo à continuidade da mobilização política. Em sua fala final, Rodolfo Nogueira reforçou a união do grupo e destacou o discurso voltado às próximas gerações.

“Estamos juntos pelo Brasil, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro. O presente pode ser deles, mas o futuro é nosso”, afirmou.

A Caminhada pela Liberdade integra uma série de atos organizados por parlamentares e apoiadores alinhados ao presidente Bolsonaro, com o objetivo de manter a mobilização política da base conservadora em todo o país.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

