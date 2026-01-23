”Acendeu os corações”, diz Rodolfo Nogueira durante caminhada pela liberdade com Nikolas

Nogueira (PL) participou da Caminhada pela Liberdade, iniciativa liderada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que reuniu apoiadores em defesa de pautas como liberdade, justiça e apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao chegar ao ato, Nogueira destacou a atuação de Nikolas Ferreira como uma das principais vozes do movimento conservador no país. Em discurso, afirmou que o parlamentar “acendeu os corações” de seus apoiadores e simboliza esperança para o Brasil, utilizando a expressão “voz que clama no deserto” para descrever sua trajetória política e mobilizadora.

Durante a caminhada, Nikolas Ferreira discursou para os participantes afirmando que o movimento busca despertar a população diante do que chamou de um sistema marcado por criminalidade e corrupção. O deputado também mencionou os presos relacionados aos atos de 8 de janeiro e reafirmou apoio a Jair Bolsonaro.

“A gente está lutando aqui por liberdade, justiça, pelos presos do 8, também por Jair Bolsonaro. Acima de tudo para acordar essa nação”, declarou Nikolas.

O evento contou com palavras de incentivo à continuidade da mobilização política. Em sua fala final, Rodolfo Nogueira reforçou a união do grupo e destacou o discurso voltado às próximas gerações.

“Estamos juntos pelo Brasil, pelos nossos filhos, pelo nosso futuro. O presente pode ser deles, mas o futuro é nosso”, afirmou.

A Caminhada pela Liberdade integra uma série de atos organizados por parlamentares e apoiadores alinhados ao presidente Bolsonaro, com o objetivo de manter a mobilização política da base conservadora em todo o país.